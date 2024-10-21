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你中籤了嗎? 星宇航空申購中籤戶今日現賺2.4萬元

2024/10/21 15:46

今日是星宇航空公開申購抽籤日，中籤率僅為2.48%，（星宇航空提供）今日是星宇航空公開申購抽籤日，中籤率僅為2.48%，（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕今日是星宇航空 （2646）公開申購抽籤日，中籤率僅為2.48%，在每人申購2張，現增承銷價每股20元、今日收盤價31.2元計算，中籤戶不含手續費，今日現賺2.4萬元。

星宇航空今日以下跌0.57元的31.2元作收，跌幅1.79%。

星宇航空擬訂於10月25日掛牌上市，此次初次申請IPO上市，不論是在競拍張數/金額或申購/抽籤張數上，星宇航空都創下了從105年1月1日競拍新制實施以來的新紀錄，此次星宇航空的競拍得標金額則為74.4億元，競拍申購張數更是達31萬9600張。

星宇航空公開抽籤申購張數達7.99萬張，總合格件則為160.755萬筆合格件，在一人申購兩張下，中籤率為2.48%，若以公司現增承銷價每股20元計算，粗略估計凍結市場資金達643 億元。

星宇航空成立於2018年5月 日，雖受疫情衝擊，但仍循計畫完成多項硬體建設及取得各項認證。2023年總營收224.72億元，年增568%，疫後第一年就由虧轉盈，小幅獲利，稅後淨利 1.49億元，每股盈餘0.08 元。今年上半年營收163.33 億元，年增 5%，稅後淨利9億元，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元；9月營 28.2億元，年增61.6%，為同期新高，累計今年前9月營收259.3億元，年增62.5%，亦創歷史新高。

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