中鋼減碳淨零 獲二十一世紀基金會「淨零產業競爭力獎」特優獎

中鋼規劃「5G」（5個Green）策略獲成效，獲二十一世紀基金會「淨零產業競爭力獎」特優獎。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕財團法人二十一世紀基金會頒發「淨零產業競爭力獎」，中鋼推動「二軸三轉」，包括「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營發展雙主軸，以及「低碳轉型」、「數位轉型」及「供應鏈轉型」三大轉型行動，獲得鋼鐵類別榮獲特優獎。

二十一世紀基金會設立「淨零產業競爭力獎」，以企業公開資料進行評比，分別以量化指標、質性指標與額外加分項目為三大評選指標。其中，量化指標包含溫室氣體排放量密集度進步幅度、再生能源使用率、用水量密集度進步幅度及廢棄物量密集度進步幅度等，且以環境保護永續議題達成率等外部評比成績作為質性指標，再將第三方認證、參與國際倡議組織及其他淨零作為納入額外加分項目，計算出淨零產業競爭力指數。

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中鋼表示，10多年前規劃5G（5個Green）策略，包括開發綠色製程、生產綠色產品，結盟綠色夥伴實踐循環經濟、開拓綠色事業及倡導綠色生活，2011年至2020年總計完成1182件減碳專案，累積減碳量達145萬噸CO₂/年，約佔中鋼一年碳排總量6.5%，平均一年減碳0.65%。

另外，中鋼再於2021年至2023年完成682件減碳專案，包括增加製程廢熱回收、提昇能源使用效率、汰換老舊設備、導入AI技術、減少能耗等工作，年減碳量計127萬噸，年減碳幅度達1.93%，為過去平均值的2.9倍。

中鋼指出，根據歐盟碳邊境調整機制（CBAM）試行期間公告每噸鋼胚排碳量的預設值是 2.21 噸，中鋼僅有1.86 噸，比該預設值還低 15%，多年來推動多元減碳方案展現成效。

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