晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中鋼減碳淨零 獲二十一世紀基金會「淨零產業競爭力獎」特優獎

2024/10/21 15:42

中鋼規劃「5G」（5個Green）策略獲成效，獲二十一世紀基金會「淨零產業競爭力獎」特優獎。（記者洪臣宏攝）中鋼規劃「5G」（5個Green）策略獲成效，獲二十一世紀基金會「淨零產業競爭力獎」特優獎。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕財團法人二十一世紀基金會頒發「淨零產業競爭力獎」，中鋼推動「二軸三轉」，包括「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營發展雙主軸，以及「低碳轉型」、「數位轉型」及「供應鏈轉型」三大轉型行動，獲得鋼鐵類別榮獲特優獎。

二十一世紀基金會設立「淨零產業競爭力獎」，以企業公開資料進行評比，分別以量化指標、質性指標與額外加分項目為三大評選指標。其中，量化指標包含溫室氣體排放量密集度進步幅度、再生能源使用率、用水量密集度進步幅度及廢棄物量密集度進步幅度等，且以環境保護永續議題達成率等外部評比成績作為質性指標，再將第三方認證、參與國際倡議組織及其他淨零作為納入額外加分項目，計算出淨零產業競爭力指數。

中鋼表示，10多年前規劃5G（5個Green）策略，包括開發綠色製程、生產綠色產品，結盟綠色夥伴實踐循環經濟、開拓綠色事業及倡導綠色生活，2011年至2020年總計完成1182件減碳專案，累積減碳量達145萬噸CO₂/年，約佔中鋼一年碳排總量6.5%，平均一年減碳0.65%。

另外，中鋼再於2021年至2023年完成682件減碳專案，包括增加製程廢熱回收、提昇能源使用效率、汰換老舊設備、導入AI技術、減少能耗等工作，年減碳量計127萬噸，年減碳幅度達1.93%，為過去平均值的2.9倍。

中鋼指出，根據歐盟碳邊境調整機制（CBAM）試行期間公告每噸鋼胚排碳量的預設值是 2.21 噸，中鋼僅有1.86 噸，比該預設值還低 15%，多年來推動多元減碳方案展現成效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財