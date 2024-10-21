捷運三鶯線永吉公園站聯開案簽約 預計2026年開工

新北市捷運三鶯線將在明年完工，市府今天舉辦永吉公園站開發案簽約儀式。（捷運局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市捷運三鶯線將在明年完工，市府推動全線7處出入口共構開發案，繼媽祖田站、三峽站出入口1、三峽站出入口2及台北大學站招商成功後，今天舉辦永吉公園站開發案簽約儀式，規劃地上14層、地下3層，總樓地板面積約4900坪的共構大樓，預計2026年開工、2029年完工。

永吉公園站的捷運開發案由冠亘建設有限公司、永岳建設股份有限公司、永棋營造有限公司及金梅堂國際股份有限公司共同投資，今天由新北市捷運工程局長李政安與投資人代表游智硯簽署投資契約，目前三鶯線7處捷運開發案已徵得5處投資人，將串聯土城、三峽及鶯歌地區，打造優質捷運生活圈。

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李政安表示，永吉公園站聯開案由投資人負責捷運出入口與開發大樓共構設計及興建，實現「到站即到家」的便利性，連通的空橋結合鶯歌在地陶瓷文化，規劃藝術廊道，提供陶瓷作品展示，提升文藝氣息。

捷運開發大樓規劃地上14層、地下3層的共構建築物，總樓地板面積約4900坪，預估投資金額12億元，1至3層規劃商業空間，未來可提供零售店面進駐，提升地區商業機能，4層以上為住宅使用，將取得智慧建築及黃金級綠建築標章。

捷運三鶯線永吉公園站捷運開發案規劃地上14層、地下3層，總樓地板面積約4900坪的共構大樓。（捷運工程局提供）

李政安說明，捷運三鶯線7處捷運開發案，目前已有三峽站出入口1、三峽站出入口2、台北大學站、媽祖田站及永吉公園站等5處招商成功；接下來推動龍埔站暨機廠及鶯桃福德站等2處捷運開發案招商作業，預估三鶯線沿線開發案共可吸引485億元投資金額，引進1.4萬名居住人口，串聯基北北桃軌道共榮圈，帶動捷運運量成長及區域發展。

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