習近平爛尾工程大復活？北證50噴漲16％ 中網友：「瞎炒」

中國再度釋出政策利多，北證50大漲。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到經濟低迷衝擊，中國國家主席習近平親自指揮部署的北京證券交易所（北交所），慘不忍睹，北證50單日成交量從高峰期萎縮逾9成，指數也腰斬。今（21）日受惠於政策利多，近40檔個股在開盤30分鐘內衝上漲停，指數噴漲超過16%，創新高。

中國第三季GDP年增率4.6%，雖略好於預期，卻是六個季度以來的最低增速，凸顯出政策制定者面臨的挑戰。為此，中國人行今日再度祭出寬鬆政策，一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別下調0.25個百分點，降至3.1%和3.6%。

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在政策利多刺激下，A股三大指數今日集體開高，上證指數衝高後拉回，收3268.11點、漲0.2%。科技股持續走強，科創50指數漲幅一度超過8%，終場收1000.37點、漲2.22%；深成指收10470.91點，漲幅1.09%。

值得注意的是，流動性雪崩的北證50最近漲勢凌厲，今日更是全面噴發，近40檔個股在開盤30分鐘內衝上漲停，指數以1255點作收，漲幅16.24%。自9月24日中國官方宣布一系列刺激政策以來，北證50指數累計漲幅超過100%。

對此，中國網友直言：「賭場」、「瞎炒」、「各種主力奔向垃圾股」，還有人說，「不懂為何要炒北交所個股，公司品質比滬深差」。

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