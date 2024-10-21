鴻海參與三方合作 啟動海洋牧場示範模組

鴻海環保長洪榮聰（右起）、海大校長許泰文、尊弘環保公司總經理俞辰福共同啟動海洋牧場示範模組。（海大提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）持續推動旗下ESG策略，延續去年與國立台灣海洋大學簽署「永續海洋-循環資源」合作備忘錄（MOU），今年再加入尊弘環保股份有限公司共同打造循環資源海洋牧場，在海大水生動物實驗中心正式啟動示範模組。

鴻海環保長洪榮聰表示，集團近年積極參與生態保育的舉動，期望後續能擴散到社會全員。在海大的協助下，鴻海已於年度親子日舉辦多場海洋教育活動，提高員工及親屬對海洋環境的認知與保護。此外，在員工親子實際參與種苗放流之下，不僅提升基隆周邊海域的魚類多樣性，也增加對海洋保育的參與度，培育出許多環境保護的種子。

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海大校長許泰文指出，海大與鴻海共同致力於創造海洋生態多樣性與循環資源永續利用，其中最重要的一項計畫就是透過與尊弘環保公司的合作，將廢棄建材有系統的回收並轉化成3D列印材料，根據海洋環境的需求，打造適合不同物種生存的魚礁和藻礁，營造出有利於水生動植物棲息與覓食的海洋牧場，實現經濟發展與環境永續「共存共榮」的目標。

根據雙方研究，透過廢建材回收製成的人工礁體，金屬含量符合環境部海域環境分類及海洋環境品質與再生粒料環境用途溶出程序標準，並以生物復育技術種植珊瑚與藻類。實驗結果顯示，珊瑚與藻類皆可附著在礁體基質上且適應良好。

此次三方共同啟動位於海大水生動物實驗中心的循環資源海洋牧場示範模組，是為了模擬在海域環境當中建置、投放人工礁體，後續也將以新北市美灩山的開放式九孔池作為魚藻礁臨海實驗基地，評估人工礁體的聚魚效益，做為未來開放海域生態動態的參考。

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