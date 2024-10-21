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名師解盤》黃文清：資金輪動 月底挑戰24000點

2024/10/21 15:40

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

由於上週台積電法說釋出正面的訊息，使得台積電大漲，激勵台股在上週五再創波段的新高。在台積電大漲情況之下，卻看到中小型的個股回檔的一個跡象，因為畢竟在法說會前，就已經開始領先反應這樣一個正面的利多。

不過這禮拜一今天開始，也看到中小型的個股也輪流上漲，這個也告訴我們，資金其實都在整個科技類股這邊在輪動，尤其是在AI的族群。當然短線上，如果集中在台積電一家公司，會使得一些中小型個股表現比較弱，出現一些獲利回吐的賣壓，但是今天台積電休息的情況之下，資金又外溢擴散到其他輪動到這些中小型的電子股，包括其它主要的權值電子，當然這樣的情況，是對市場一個輪動的過程當中一個比較好的現象，也就是說資金在輪動的過程當中，輪流推升不管是指數，還是一些中小型跟權值之間的一個距離。

另外一件事，是有關於這個整個指數在這邊的一個過程當中，畢竟前一波上漲的空間也逐漸加大，短線來看，慢慢進入到月底是有機會來挑戰2萬4000點，但是以震盪盤堅可能性相對居多，那走到11月份，留意一下美國總統大選的變數，目前看起來川普當選的機率正在逐步的攀升當中，那麼對於整體的盤勢、整體國際市場走到台股方面的一些表現，可能會有一些變化，值得大家密切的觀察。

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