曾是全球重要兩家公司陷危機 造成美國潛在災難

波音公司因墜機事故、空中事故、生產延誤和罷工的調查而陷入困境。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國兩家公司曾為世界一流的工程和製造樹立標準，但它們當前都陷入危機，形同美國的國家緊急狀態。華爾街日報直指，英特爾和波音公司過去5年裡，兩者總市值下跌了一半，這不僅是對股東的考驗，對國家來說也是一場潛在的災難。

對於上一世代的人來說，談及任何美國最受尊敬的製造商名單中，英特爾和波音都位居榜首。如今，兩公司都陷入困境。

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英特爾已暫停配息、削減職位和資本支出，並成為被收購目標。波音公司因墜機事故、空中事故、生產延誤和罷工的調查而陷入困境。兩家公司分拆事業或破產不再是不可想像的事情。

華爾街日報指出，英特爾和波音的危機，兩者都不是廉價外國競爭的犧牲品，而是他們自己的錯誤。

英特爾已暫停配息、削減職位和資本支出，並成為被收購目標。（彭博）

英特爾放棄為蘋果首款iPhone生產晶片，因為它認為利潤不夠。而採用最新技術蝕刻最微小的電路為時已晚，並錯過了人工智慧的繁榮商機。

波音公司認為，借助軟體為其最暢銷的737飛機添加更有效率的引擎會更便宜、更快捷，而非完全重新設計或更換飛機，但這一決定卻導致兩起致命事故。此外，疫情期間，供應鏈的外包和經驗豐富的機械師的外流，更導致品質問題和延誤。

沒有台積電 美半導體復興難以著力

美國與中國的地緣政治競爭不僅在於軍事實力，還在於經濟與技術實力。美國領導人正在處理類似產業危機，推動徵收關稅和補貼，不過，這些措施都沒有解決波音和英特爾所代表的根本問題。

英特爾的市值不到1000億美元（台幣3.2兆元），而微軟、蘋果和輝達的市值合計為10兆美元（台幣319兆元）。美國政府即使想幫助英特爾，但問題是：如果沒有台積電等先進半導體的製造，這些科技巨頭的軟體和設備就毫無用處。

台積電正在美國晶片法案66億美元（台幣2108億元）補貼的協助下興建製造工廠，但美國科技公司想不再依賴台灣，還需要數年、或更久的時間才行。

空中商用霸權 恐落入歐洲中國手中

對於航空業來說，除了波音，目前大型商用客機沒有本土的替代供應商。如果沒有波音，該業務將落入空中巴士公司手中，並最終可能落入中國國有企業中國商用飛機公司（Comac）手中，該公司目前正推出自己的737，希望和競爭對手空中巴士A320較勁。

歐洲政府為空中巴士提供大量補助。中國不惜一切代價追求關鍵技術的主導地位。據戰略與國際研究中心稱，其所謂的「大基金」已向半導體領域投入了約1000億美元（台幣3.2兆元），而2020年對中國商飛的援助已達到720億美元（約台幣2.3兆元）。

任何一家公司的損失都會對整個產業產生影響。每一個都支援設計師、工人、經理和供應商的多層生態系統；一旦生態系統移至海外，就幾乎不可能恢復。

資訊科技與創新基金會主席羅布·阿特金森 （Rob Atkinson）指出，波音公司是美國最大的製造業出口商，也是世界上工程最密集的公司之一，因此它是研發支出的大戶。英特爾的失敗，將對美國支撐半導體生態系統，和從東亞奪回市場佔額的努力造成沉重打擊。

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