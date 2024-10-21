沒有輝達！華爾街上調3檔股票目標價 只有1檔AI股

華爾街點名3檔潛力股，並上調目標價，而Meta則是科技股中唯一上榜（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股進入財報季，在財報發佈前，華爾街點名3檔潛力股，並上調目標價，而Meta則是科技股中唯一上榜者，有分析師將其目標價喊到780美元，其潛在上漲空間逾35%。

CNBC Pro篩選了MSCI世界指數中在過去 7 天內被華爾街分析師上調目標股價的股票，分別是Meta、亞洲電子商務巨頭冬海集團（Sea Ltd）和礦業公司 Barrick Gold，這3檔股票將在未來幾週內公佈財報。

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而3檔中，又以Meta上漲潛力最大，過去 7 天，12 位股票研究分析師上調了Meta Platforms的目標價，由於今年來股價已漲逾66%，因此，在70位分析師的目標價中位數認為其上漲潛力僅剩4%，然而，最看漲的分析師之一Pivotal Research Group 的傑弗里·沃達扎克（Jeffrey Wlodarczak）則將其未來12個月的股價上調至780 美元，顯示其潛在上漲空間約35.3%。

Wlodarczak 認為，除了增加銷售額和收入外，Meta 還將在未來幾個月內報告 AI 實現的成本效率。Meta是今年引領 AI 發展的公司之一，於4月發布了複雜的聊天機器人模型 Llama 3。在一個由AI快速發展推動的不斷變化的世界中，我們對札克伯格能夠成功地帶領Meta取得勝利。

而亞洲電子商務巨頭冬海集團（Sea Limited）也上榜，該公司擁有亞洲電子商務平臺 Shopee、金融科技公司 Garena 和遊戲開發商 Garena，由於Sea Limited今年來股價已漲144.35%，因此，在分析師目標價中位數沒有上漲空間，但輝立資本分析師對該股的評級為“中性”，他們認為，如果該公司能夠應對激烈競爭帶來的短期壓力，那麼該公司將具有巨大的長期前景。

冬海集團在SeaMoney、Shopee 和 Garena 的三邊增長顯示出為長期增長帶來回報的潛力，然而，短期增長仍然受到競爭的挑戰，因為SE目前需要保持其高額的銷售和營銷費用才能保持市佔。

至於同在榜單上的加拿大礦業巨頭Barrick Gold，17位分析師的目標價中位數上有18 %的上漲潛力。

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