鴻海列Q4亞太首選！大摩：3利多 目標價喊270元

鴻海列Q4亞太首選！大摩表示，3利多加持，目標價上看270元（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著投資者試圖駕馭動蕩的全球市場，摩根士丹利重申第4季購買高股息，而在亞洲精選名單中，看好台灣、中國與香港等地10檔潛力股，而鴻海則列為第4季投資首選，將其目標價定為270元，潛在上漲空間逾3成。

CNBC報導，摩根士丹利指出，MSCI 亞太地區（日本除外）高股息指數在今年第3季度的表現略遜於MSCI亞太（日本除外）指數，但其分析師繼續看到未來的潛力。

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大摩研究報告指出，鑒於11月5日美國大選的高度不確定性，以及全球貨幣寬鬆週期可能會更加關注股息收益率，我們建議平衡和靈活的策略投資者用股息收入來補充他們的投資組合。

而第4季對於亞太地區（日本除外）高股息「信念名單」，是以華爾街銀行在 12 個月的前瞻性基礎上，以分析師評為增持或同等權重的股票、股息削減風險低、市值超過20億美元等標準進行篩選，看好台灣、中國與香港等地10檔潛力股。

大摩將鴻海列為首選，大摩表示，鴻海是“被低估的人工智慧遊戲”，並預計它今年將擁有“強勁的人工智慧伺服器銷售和穩定的消費者業務”。

鴻海的股價今年迄今上漲了近100%，分析師表示，儘管今年漲幅近1倍，但鴻海在 Apple的穩健部位和AI伺服器收入增長潛力仍然被市場低估，大摩預計 iPhone更換需求將在2025年和2026年推動鴻海的消費業務，而iPhone組裝收入將持續，因此，將其未來12個月目標價上調至270元，潛在上漲空間逾3成。

另1檔在名單上脫穎而出的股票是中國石油和天然氣巨頭中石油，大摩將其目標價定為為8.76港元，這意味著約43%的上漲空間。

大摩指出，由於油田的邊際風險很大，中石油是中國三大石油巨頭中對油價最敏感的，其收益率最高，近年來，下游業務的盈利能力迅速提高，該公司豐富的天然氣資源是中國碳中和路線圖的重要組成部分，其巨大的潛力尚未得到釋放。

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