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焦點股》訊芯-KY：鴻海佈局矽光子 子以母貴

2024/10/21 11:07

鴻海（2317）股價持續走高，帶動旗下封測廠訊芯-KY（6451）今股價也續漲（資料照）鴻海（2317）股價持續走高，帶動旗下封測廠訊芯-KY（6451）今股價也續漲（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕鴻海（2317）股價持續走高，帶動旗下封測廠訊芯-KY（6451）今股價也續漲，以248元開出，盤中最高達263.5元，大漲23元、漲幅超過9%，幾近漲停，截至10點08分，股價來到255元，上漲14.5元、漲幅逾6%，成交量超過9400張，股價連三漲。

訊芯-KY 9月營收4.69億元，月增3.79%、年增20.36%，今年前三季累計營收為34.93億元，年減9.87%。第二季稅後盈餘約0.9億元，每股稅後盈餘0.84元，較首季轉虧為盈，上半年累計稅後盈餘為329.9萬元，每股稅後盈餘為0.03元。

法人看好訊芯-KY隨著手機等消費市況回溫，越南北江廠產能逐漸開出，加上公司布局CPO（共同封裝光學元件），看好下半年營運動能，外資連續兩個交易日買超，其中，上週五買超1049張。

此外，鴻海持股訊芯-KY達六成，訊芯-KY董事長蔣尚義於今年中預告，訊芯- KY與母公司鴻海積極合作，除了現階段的CPO，下一步也將切入先進封裝與矽光子領域。鴻海也是「SEMI矽光子產業聯盟」 成員之一，半導體業界傳出，鴻海積極延攬相關人才，正投入矽光子研發。

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