泰達電CEO鄭安出馬 攜手朱拉隆功大學強化育才

泰達電執行長鄭安（圖左）表示，集團此次與朱拉隆功大學簽署合作備忘錄，象徵產學之間的團結合作，將有利於促進創新技術。（泰達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）持續推動旗下人才培育計畫，子公司泰達電攜手泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）簽署合作備忘錄（MOU），共同成立「朱拉隆功大學工程學院台達電力電子實驗室」，為當地未來的工程師提供培養全球競爭力所需的技能與知識。

泰達電執行長鄭安表示，集團此次與朱拉隆功大學簽署合作備忘錄，象徵產學之間的團結合作，將有利於真正、持久地促進技術創新，「此舉不僅有利於產業，也有利於整體社會」，希望透過培養泰國未來的工程師，在賦予技能與知識之下，得以優化高科技產業，並進一步推動當地國家向上發展。

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根據泰達電規劃，新成立的聯合實驗室是泰達電研發戰略中相當關鍵的一環，將向學子提供世界級的電力電子培訓課程，過程中採用台達電贊助的先進儀器設備，助攻學子在高階技能領域取得實務經驗，此外，備忘錄中也提及雙方共同開發教學大綱、支援研究活動、加強知識交流，致力於打造動態學習環境。

泰達電觀察，在當地政府推動「泰國4.0」政策之下，目標2027年將把該國研發支出提升至整體GDP的2%，且屆時泰國年產值的25%將來自於數位經濟領域，範疇涵蓋資通訊、自動化與電子製造等產業，因此，泰國政策已鎖定機器人、可再生能源、新世代汽車與智慧電子裝置等產品，台達將繼續參與當地產業活動，發揮集團影響力。

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