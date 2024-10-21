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郭明錤 : 微軟第四季增GB200晶片訂單 「這家散熱廠」直接受惠

2024/10/21 14:56

郭明錤指出，目前微軟是輝達GB200的全球最大客戶。（路透）郭明錤指出，目前微軟是輝達GB200的全球最大客戶。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際證券分析師郭明錤指出，目前微軟（Microsoft）是輝達Blackwell GB200晶片的全球最大客戶，今年第四季訂單量將激增3至4 倍，其訂單量將超過其他所有雲端服務商的總和。此外，他再點名台廠供應鏈奇鋐（3017）是微軟訂單增加的領先受益者，將為本季和明年營運動能添活水。

郭明錤指出，微軟GB200關鍵零組件的業績兌現會早於獨家組裝廠鴻海，原因是無論組裝在短期內能否滿足微軟的需求，關鍵零組件仍會先出貨。

郭明錤在報告中表示，Blackwell晶片的擴產預計在本季初啟動，屆時本季的出貨量將在15萬到20萬片之間。之後，預計明年第一季出貨量將顯著成長200%至250%、達到50萬到55萬片。

郭明錤強調，目前微軟是採購輝達Blackwell架構GB200最為積極的客戶。除原定用於測試的本季GB200 NVL36訂單外，微軟最近計劃在輝達DGX GB200 NVL72於明年第二季中旬進入大規模生產之前，獲得GB200 NVL72產品。

郭明錤表示，微軟在本季的Blackwell GB200訂單量已從先前的300至500個機櫃（主要為NVL36）激增3至4倍，達約1400至1500個機櫃，其中約70%為NVL72，最高增幅達400%，後續訂單將主要集中在NVL72。

郭明錤指出，最近微軟已與關鍵零組件供應商討論了本季擴產狀況，預計達到約為原產能的1.5至2倍或更多，並準備提前備貨。

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