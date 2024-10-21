美股牛市狂歡中！高盛：全球對沖基金以5個月來最快速度「瘋買」科技股

高盛報導顯示，對沖基金以5個月來最快速度「瘋買」科技股（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股牛市狂歡中，美股再創新高，高盛報告顯示，被譽為「聰明錢」的全球對沖基金，截至上週五（18日），正以5個月來最快的速度「瘋狂買進」半導體、硬體等美國資訊科技股，此外，高盛旗下機構經紀部門表示，投資組合經理已連續第3週淨買進美國資訊科技股。

外媒報導，標普500指數和道瓊工業指數上週五均創歷史新高。同時，隨著美國股市持續走高，標普500指數截至上週已連續6週上漲，創下年底以來最長連漲紀錄，該指數今年迄今已上漲23.65%，數據顯示，美股連續8週被拋售的下跌趨勢在上週結束。

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據高盛最新公佈的數據顯示，全球對沖基金以今年來最快的速度「瘋狂買進」美國半導體、硬體等科技股。

高盛旗下機構經紀部門表示，投資組合經理已連續第3週淨買進美國資訊科技股。該部門為對沖基金提供服務並追蹤其部位。高盛進一步指出，在資訊科技領域，對沖基金出售的唯一次產業是軟體。

不過，整體而言，資訊科技股佔美國對沖基金曝險16.1%，低於今年稍早約22%的水準。

另一方面，對沖基金連續第5週拋售美國消費股票，包括食品、飲料和餐廳。

儘管市場偏多，但高盛首席交易員兼對沖基金研究主管托尼·帕斯誇裡洛（Tony Pasquariello）警告投資者，現在還不是全力以赴的時候，暗示將保留一些風險資產作為美國大選後的“彈藥”。

他指出，鑑於美國經濟成長與聯準會之間固有的友好互動，他的基本預期是正面的。然而，風險/回報情境並不一定意味著現在就全力以赴，儘管過去1個月有全面的政策刺激，但標普500指數並未表現出太大的上漲動力。

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