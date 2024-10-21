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李嘉誠父子大賣中國郵儲銀行1.01億股 ! 網民稱：銀行股要跌了

2024/10/21 11:32

中國官方「人造牛市」，香港首富李嘉誠也順勢逢高減持手上的國企銀行持股。（彭博社）中國官方「人造牛市」，香港首富李嘉誠也順勢逢高減持手上的國企銀行持股。（彭博社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自9月下旬北京當局強力作多下，推動中、港股市一波暴漲，中港企業家陸續傳出逢高減持持股，香港首富李嘉誠也是其中一位，短短4個交易日內套現約4.75億港元（約新台幣19.55億元），引發市場關注。

據報導，中國郵政儲蓄銀行總行位於北京市西城區，是一家國有控股大型商業銀行，是中國六大國有銀行之一。受這波官方政策「人造牛市」激勵，截至10月18日收盤，中國郵儲銀行H股區間累計漲幅達37.01%。

而根據香港聯交所披露的信息，李嘉誠及李澤鉅分別於10月14日、10月17日分別減持股數為7851.7萬股、2280.1萬股、合計約1.01億股。

報導指出，2016年9月中國郵儲銀行H股上市時，李嘉誠及李澤鉅父子通過旗下基金會買入該行H股22.67億股。這波減持後，李嘉誠及李澤鉅所持有的郵儲銀行H股約15.81億股，持股比例由9.03%下降至7.96%。

中媒指出，李嘉誠在這波動作前，已有2次減持動作。在7月1日至10月13日期間，李嘉誠曾減持了該行約1.78億股。若以期間70個交易日的成交均價每股港幣4.536元計算，此前李嘉誠父子套現逾港幣8億元（約新台幣32.8億元）。

也就是說，今年內李嘉誠累計減持的郵儲銀行2.786億股，讓已拿回逾港幣12億元（約新台幣49億元）的現金。

對於李嘉誠近期再次減持郵儲銀行，中國網民認為，「這是一個訊號，就是銀行股要跌了」。當地經濟分析人士認為，這事件表明，李嘉誠對中國金融領域的長期展望並不看好。

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