含積ETF 00905蓄勢待發即將除息 10/21最後買進日

隨著亮眼的財報數據被披露，台積電也再度成為股民密切關注的投資標的，甚至進一步推測，台積電股價在未來五年內可能突破1600元大關。（示意圖，路透）

〔記者吳滋雅／台北報導〕台積電法說會在17號登場，在產能稼動率提升，同時成本持續優化的情況下，毛利率、營益率雙雙超越財測高標，單季獲利首度突破 3000 億元大關，創下新高；而每股稅後純益 12.54 元也超乎市場預期。隨著亮眼的財報數據被披露，台積電也再度成為股民密切關注的投資標的，甚至進一步推測，台積電股價在未來五年內可能突破1600元大關。

不只台積電被看好，在緊接著的美國總統大選、年底節慶及各企業的作帳行情推波助瀾下，都有望讓台股持續上漲。專家也建議，投資人如果能趁現在「提前購買」市值型ETF，不失為一個穩妥的投資方式。目前市場上有多種市值型ETF產品可供選擇，其中有著高台積電持股比例，以及季配息特性的00905，成功吸引了眾多投資者的目光。其關鍵影響力在於結合了市值基礎和「Smart多因子選股」策略。與其他市值型ETF如006208、00912相比，00905不僅提供穩定的市值基礎，還通過多因子模型提高了選股精準度，就算遇到市場波動，仍能帶給投資人穩定的回報。

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根據數據顯示，00905自2022年成立以來的總報酬率達到966%，年化報酬率則為16.91%，遠高於多數市值型ETF的平均表現。相比之下，0050的年化報酬率為16.49%，而高股息型的台灣高息報酬指數則為14.07%。而且00905還具備了比對手更有競爭力的入手門檻，相比其他產品，00905的每張價格不到1萬5千元，對於小資族來說是一個相當親民的投資選擇。

在17號的法說會上，台積電董事長暨總裁魏哲家，在分析師追問AI對半導體影響時表示：「需求正要開始，我的一個關鍵客戶說現在的需求是很瘋狂才剛開始，並將持續數年」，大膽預測未來幾年，科技業將持續引領風騷。而台積電是00905的重要持股之一，佔該ETF資產比例達到30.37%。這使得其成分股，能充分受益於台積電在AI、5G及高性能運算等領域的技術優勢。同時，00905的前十大持股還包括鴻海、聯發科等台灣科技巨頭，這也進一步加強其在科技領域的布局。

隨著台積電法說會帶來的積極影響，市場對科技產業的熱度持續升溫，00905通過高比例的台積電持股、靈活的多因子選股策略及季配息機制，成為當前市值型ETF中的佼佼者。無論是想要參與台積電未來成長的小資族，還是尋求穩定現金流的投資者，00905都是一個不容錯過的好選擇。

另雖然是市值型的ETF，00905在近期幾次配息都有不錯的表現，十月份即將於10/22除息，本次配息為每單位0.32元，以9/30淨值計算單次殖利率達2.39%，最後買進日為10/21，並於11/13完成收益分配發放。

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