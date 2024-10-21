晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股收盤》台積電虎頭蛇尾 指數震盪198點

2024/10/21 13:51

台積電虎頭蛇尾，股價一度翻黑，終場以平盤作收。（資料照）台積電虎頭蛇尾，股價一度翻黑，終場以平盤作收。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股再創新高，台股週一（21日）在台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）帶動下，以23602.98點開出，在台積電領AI股上攻，航運、鋼鐵、塑化等傳產股亦走揚，不過，台積電觸及1095元遇逢高調節，股價一度翻黑，終場以平盤作收，加上金融股走弱下，傳產也拉回下，大盤一度翻黑，所幸在AI、矽智財、光電等電子股撐盤下，終場指數漲55.26點，收23542.53點，成交量3521億元。

前10大成交額，漲跌互見，台積電以平盤1085元作收，成交額395.32億元，排名第1；鴻海漲2.5元，以210元作收，成交額123.22億元，排名第2；聯發科漲25元，收1330元，成交額83.84億元，排名第3；晟銘電跌1元，收158元，成交額76.78億元，排名第4；聯鈞跌2元，收230元，成交額69.28億元，排名第5。

廣達漲2元，收309元，成交額64.51億元，排名第6；矽統漲3.7元，收84.1元，成交額61.37億元，排名第7；欣興漲7元，收151.5元，成交額59.5億元，排名第8；奇鋐跌4元，收677元，成交額56.15億元，排名第9；大銀微系統漲6元，收141.5元，成交額55.36億元，排名第10。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財