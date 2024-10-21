台股收盤》台積電虎頭蛇尾 指數震盪198點

台積電虎頭蛇尾，股價一度翻黑，終場以平盤作收。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股再創新高，台股週一（21日）在台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）帶動下，以23602.98點開出，在台積電領AI股上攻，航運、鋼鐵、塑化等傳產股亦走揚，不過，台積電觸及1095元遇逢高調節，股價一度翻黑，終場以平盤作收，加上金融股走弱下，傳產也拉回下，大盤一度翻黑，所幸在AI、矽智財、光電等電子股撐盤下，終場指數漲55.26點，收23542.53點，成交量3521億元。

前10大成交額，漲跌互見，台積電以平盤1085元作收，成交額395.32億元，排名第1；鴻海漲2.5元，以210元作收，成交額123.22億元，排名第2；聯發科漲25元，收1330元，成交額83.84億元，排名第3；晟銘電跌1元，收158元，成交額76.78億元，排名第4；聯鈞跌2元，收230元，成交額69.28億元，排名第5。

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廣達漲2元，收309元，成交額64.51億元，排名第6；矽統漲3.7元，收84.1元，成交額61.37億元，排名第7；欣興漲7元，收151.5元，成交額59.5億元，排名第8；奇鋐跌4元，收677元，成交額56.15億元，排名第9；大銀微系統漲6元，收141.5元，成交額55.36億元，排名第10。

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