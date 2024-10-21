傳星期五美式餐廳TGI Friday's正尋求增資 為破產做準備

隨著消費者緊縮荷包並轉向偏好更快的速食，美國休閒連鎖餐廳「星期五美式餐廳（TGI Friday's」正面臨難以招架的商業壓力。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，隨著消費者緊縮荷包並轉向偏好更快的速食，美國休閒連鎖餐廳「星期五美式餐廳（TGI Friday's，以下簡稱Friday's）」正面臨難以招架的經營壓力。現傳出作為因應，Friday's正在尋求增資，並計畫在未來幾週內聲請破產保護。

《彭博》報導，知情人士透露，Fridays正在與貸款機構交涉尋求貸款，以協助公司能夠繼續經營，並順利渡過依據破產法第11章的破產保護過程。

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同時，Friday's也與Ropes & Gray律師事務所合作，為公司破產進行準備。但知情人士也補充表示，Fridays最終是否要聲請破產保護還沒有定案，仍可能發生變化。

對於上述報導，Friday's尚未回應媒體置評請求。

傳Friday's正在尋求增資，並計畫在未來幾週內聲請破產保護。（示意圖，歐新社）

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