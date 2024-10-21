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「特斯拉殺手」現殞落危機 ! 馬斯克點名 : 沒破產的只剩特斯拉和「這家」

2024/10/21 10:11

馬斯克直言「美國汽車業非常困難」，至今沒有破產的是這2家。（法新社）馬斯克直言「美國汽車業非常困難」，至今沒有破產的是這2家。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國汽車產業競爭激烈的環境下，曾被譽為「特斯拉殺手」的電動車新創公司Rivian處境艱難，近期更傳出遭特斯拉收購的傳聞。據報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）坦言，汽車產業是一個極度艱困的行業，至今只有2家美國汽車公司尚未破產，一為特斯拉、另一為福特。

近日馬斯克表示，「Rivian的日子會很難過，在汽車產業競爭非常困難。」馬斯克指出，若不是因電氣化及自動駕駛上述兩線技術突破「特斯拉也無法成功」。

Rivian過去被寄予高度期待，曾獲德國汽車巨擘福斯（Volkswagen）承諾投資50億美元（約新台幣1601億元），但隨著市場競爭趨於白熱化，今年恐面臨財務困難與股價暴跌逾52%的雙重挑戰。

日前Rivian宣布第三季交付量未達預期，並因「零件短缺」而下調了全年產量指引。分析師指出，Rivian大部分車款生產成本太高，導致該公司迄今無法實現由虧轉盈目標。

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