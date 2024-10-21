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開工率太低了、月上3天班 ! 中國太陽能龍頭TCL中環爆離職潮

2024/10/21 09:56

中國太陽能矽片巨頭TCL中環傳開工率太低，9月員工只上3天班。（圖取自中國網路）中國太陽能矽片巨頭TCL中環傳開工率太低，9月員工只上3天班。（圖取自中國網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國政府政策支持，導致中國太陽能矽晶圓「供給過剩」，當地龍頭廠TCL中環傳出大幅下調開工率，上個月員工只上了3天班，因而爆發離職潮。中媒引述業內分析指出，目前矽片價格缺少支撐，未來恐持續降低開工率以維持場內基本運營。

據報導，今年8月之前，TCL中環的開工率仍有95%，但自8月下旬降至70%，多個產線開始排休，由於上班時間減少，導致員工薪水遠低於正常水平，引發員工不滿，有數百位員工要求公司管理層提出賠償方案。

TCL中環是中國太陽能矽片龍頭。由於今年以來市場供需失衡，產業競爭進一步加劇，價格出現承壓後，甚至出現「越賣越虧」情形。

因此，除了開始減產，矽片廠也開始「抱團自救」。今年8月27日，TCL中環和另一家矽片大廠隆基綠能同日宣佈調價，隆基綠能的N-G10L報價為1.15元人民幣/ 片，N-G12R 報價為1.3元人民幣/ 片，新報價平均上調5分人民幣/ 片。與此同時，其餘二三線矽片廠商也跟進調價。

但產業人士認為，下游終端需求有限，矽片與下游電池組件對價格漲跌進行激烈博弈，在供需關係尚未顯著改善的情況下，矽片廠漲價恐面臨較大挑戰。

面對巨額虧損和庫存壓力，TCL中環在9月也做出人事調整，園北的CEO沈浩平離職，之後由王彥軍接任。據報導，王彥軍在上任後，首先調整的措施就是下調開工率。

TCL中環今年上半年虧損高達30.64億人民幣（以下同，約新台幣138億元），近三季大虧60億人民幣（約新台幣270億元），主力產品矽片毛利率負9.25%，慘不忍睹。

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