傳小米首款3nm晶片成功試產 北京官方示警：恐成美貿易制裁新目標

傳小米首款3nm晶片成功試產（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美貿易制裁的下一個目標，傳言小米首款 3nm 晶片組已成功流片，官方警告，此舉恐讓小米面臨美國貿易制裁。

外媒報導，小米約7年前，開發首款客製化晶片Surge S1，並在Mi 5c中首次推出了該晶片，不過，Surge S2從未實現，可能是因為開發內部晶片的任務艱鉅。

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然根據最新傳言，小米不僅恢復了客製化解決方案的工作，而且還成功完成了首款3nm SoC的試產。

該傳聞發佈在 MyDrivers 上，北京衛視發布消息，北京市經濟與資訊化局總經濟師唐建國宣佈3奈米製程試產成功，有趣的是，唐建國稱這起事件對中國來說是歷史性事件，這可能會為小米帶來未來的問題。

例如，由於美國的貿易制裁，華為等公司被禁止與台積電或三星開展業務，因為這阻礙了中國實體在平等的競爭環境中與經濟競爭對手競爭。如果小米的 3nm 晶片組成功達到試產狀態，這可能意味著包括華為在內的其他中國公司可以利用這種晶片在其設備中使用，從而在競爭中獲得優勢。

這次，小米有可能在明年某個時候推出 3nm 晶片組，但是否會依賴台積電的 N3E 製程或更先進的 N3P 節點，目前還沒有更新。此外，沒有關於該晶片組的CPU叢集、GPU、ARM設計的使用或客製化設計的資訊。

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