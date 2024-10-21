財部預告修法 發票開立不實不再按銷售額比率開罰

財政部預告修正「營業稅法」，刪除開立統一發票不實按銷售額比率計算罰鍰規定。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部日前預告修正「營業稅法」，刪除營業人開立統一發票，應行記載事項未依規定記載或所載不實者按發票所載銷售額固定比率計算罰鍰規定，但保留「處1500元以上、1萬5000元以下罰鍰」；且所載不實事項為買受人名稱、地址或統一編號者，第2次以後「處3000元以上、3萬元以下罰鍰」。

現行「營業稅法」第48條規定，營業人開立統一發票，應行記載事項未依規定記載或所載不實者，除通知限期改正或補辦外，並按統一發票所載銷售額處1%罰鍰，其金額不得少於1500元、不得超過1萬5000元。屆期仍未改正或補辦，或改正或補辦後仍不實者，按次處罰。此外，前項未依規定記載或所載不實事項為買受人名稱、地址或統一編號者，第2次以後處罰鍰為統一發票所載銷售額2%，其金額不得少於3000元、不得超過3萬元

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財政部說明，為賦予稽徵機關衡酌具體個案違章情節輕重或可受責難程度，給予不同程度處罰的裁量權，預告刪除按統一發票所載銷售額的固定比率計算罰鍰的規定，並修正為「處1500元以上、1萬5000元以下罰鍰」；且未依規定記載或所載不實事項為買受人名稱、地址或統一編號者，第2次以後「處3000元以上、3萬元以下罰鍰」。

另外，財政部同時增訂，主管稽徵機關核定應補稅款符合「稅捐稽徵法」第25-1條免徵規定的案件，可以公告方式代替核定稅額通知書填具及送達。

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