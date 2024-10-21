經濟學人：刺激難解深層問題！中國股票「不可投資」

經濟學人認為，中國市場因深層問題無法解決，因此中國股票不值得投資。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕在股市飆漲後，投資人通常相信股價將近一步走高而爭相進場。中國市場近期的動向就一例。然而經濟學人認為，投資人仍應避免中國股市，因為該市場的一些深層問題不是能透過刺激與消費大幅成長來解決，中國股票基本上是「不可投資的」。

2022年5月摩根大通（小摩）在一篇研究中首度提出中國股票「不可投資」（univestable），雖然小摩之後撤回此觀點，但有關中國股票「不可投資性」的爭論一直持續。

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有些投資人無疑認為中國市場是可投資的。EPFR數據顯示，在10月9日為止的1週，流入中國股票基金的資金達400億美元，創歷史最高紀錄。儘管如此，來自境外的資金還有成長空間。高盛認為，如果境外資金恢復到與中國股市規模相稱的水準，將再有480億美元流入中國。

一些投資人也發現，中國市場遠比過去更有投資性。7月間85檔ETF透過與香港的互通機制，在中國上市，而買股的額度與限制4年前已取消。

然而多數投資人只想知道：現在是買進中國股票的好時機嗎？經濟學人說，即使投機客能快速獲利，但對於那些想買進並持有的投資人而言，答案仍是明確的「不」！

該文說，中國市場的更深層問題，包括糟糕的公司治理、高比例的國有企業，以及政府政策丕變，讓投資人猝不及防的慣性，短期內都是無解。

2021年中國政府對教培與科技業的監管整肅運動就是這樣的政策轉變。官員近期雖然頻頻承諾將加大支持民營企業，但很難令人有把握當局不會突然再推出摧毀價值的政策運動，而該情況是無法透過刺激或提振消費成長來解決的。

近期中國市場環境的改善也證明此點。9月13日滬深300指數跌至5年來最低點，而在24日中國政府突然轉變立場，連連發布刺激措施，該指數劇烈波動，先是大漲35％，之後又跌11％。

這顯示在投資一個政治體制封閉的國家時，解讀政策轉變的符碼是一項極其重要的技能。那些正確解讀「中南海學」的投資人，獲利是巨大的，然而多數投資人永遠無法作到如此洞燭機先，一定會虧本。

該文結語說，儘管「不可投資性」的定義不明，然而這無損最簡單與最重要的分析，亦即對於潛在投資人而言，中國股票根本不值得投資。

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