只限活人！全球最大氣泡水機品牌前CEO：每救1名以國人質賞320萬

SodaStream 前執行長比爾鮑姆（Daniel Birnbaum）表示，每救出一名以色列人質，將可獲得10萬美元獎勵。（圖取自社交平台X）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了解救被哈瑪斯綁架的以色列人質，全球最大氣泡水機品牌SodaStream 前執行長比爾鮑姆（Daniel Birnbaum）發布影片宣布， 任何人從加薩救出1名活著的以色列人質，將可獲得10 萬美元（約320萬）獎勵，這筆錢可以現金或比特幣支付，有效期限只到10 月24 日午夜。

綜合《Bitcoin》及以媒報導，SodaStream前執行長比爾鮑姆在社交媒體X發布影片，宣布「這是給加薩好人的訊息，我向你提出一個建議。今年是可怕的一年，是時候繼續前進了，幾天前，納坦雅胡（以色列總理）承諾向任何將以色列人質運送到以色列的人，提供自由通行和豁免權。除此之外，我還想加上金錢獎勵」。

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他表示，任何人從加薩救出1名活著的以色列人質將可獲得10 萬美元獎勵，這筆錢可以用現金或比特幣支付，有效期限只到10 月24 日午夜。

據悉，比爾鮑姆還提供可以透過Telegram及Whatsapp聯繫的號碼，並表示相關訊息都會保密，他允諾將為救出以色列人質的人安排通行證明並給予獎勵，「不要等待，是時候掌控你的生命，為自己、為家人及社區建立未來」。

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