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良率低到韓企轉單台積 李在鎔一週內公開坦承三星有危機？

2024/10/21 06:57

三星電子面臨營運逆風，延後半導體設備巨擘ASML向其美國廠交付機台。（路透）三星電子面臨營運逆風，延後半導體設備巨擘ASML向其美國廠交付機台。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子近期慘事一籮筐，先進製程良率遲遲無法突破瓶頸，連韓企都轉單台積，又傳出延後半導體設備巨擘ASML向其美國廠交付機台。隨著李在鎔接掌會長即將在10月27屆滿2周年，是否在近日發表演說，並坦承三星面臨危機，成為外界關注焦點。

三星電子副董事長全永鉉（Young Hyun Jun）日前罕見發文，對公司未能在AI晶片市場保持領先地位致歉。他坦承，三星電子在高階記憶體晶片落後SK海力士，特別是在向輝達等AI晶片龍頭供應高頻寬記憶體（HBM）晶片進展遲緩。

三星電子先進製程良率欠佳。（示意圖，彭博）三星電子先進製程良率欠佳。（示意圖，彭博）

路透還披露，三星電子已延後ASML向其美國德州泰勒斯廠交付機台，因該廠尚未贏得任何重要客戶。這是三星德州泰勒廠的最新挫折，恐加大三星與台積電的差距。

正當台積電很甩三星之際，外媒《The Information》近期指出，輝達與台積電的關係出現裂痕，因為輝達的Blackwell晶片面臨一些問題。雙方為此事互相指責，傳出輝達正與三星談判以獲得折扣價格。

不過，有分析師認為，就算輝達和台積電鬧彆扭，也不意味著輝達會改選三星的晶片，這讓三星挫折更深。

隨著李在鎔即將在10月27日接掌會長滿2周年，加上外界對三星面臨困境的討論度升溫，韓媒HankYung也直言，三星電子正面前所未有的危機，在尖端半導體領域輸給SK海力士，並面臨中國對成熟晶片的追趕。因此，李在鎔本周是否發表公開演說，以及是否應該釋出「三星陷入危機」的訊息，備受關注。

報導提及，由於去年10月李在鎔接任會長一周年之際，並未有官方活動，韓國商界預期今年也不會單獨發布訊息。

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