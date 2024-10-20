中43億樂透！英男暴富買豪宅名車 10年後近況是這樣

英國倫敦男子羅特2014年中樂透，只花了10英鎊就抱回1.07億英鎊（。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人會買彩券，希望自己能一夕暴富，英國倫敦南部就有一名汽車維修員，2014年花了10英鎊（約406元新台幣）買樂透，幸運抱回1.07億英鎊（約新台幣43.5億元）的大獎。時隔10年至今，他的近況也曝光，用這一大筆錢打造自己的賽車隊，買下保時捷等多輛豪車以及附有湖泊的豪宅。

綜合外媒報導，住在倫敦這名汽車維修員羅特（Neil Trotter）對賽車非常有興趣，但因為工作繁忙無法追求心中熱愛的賽車。在2014年得知中大獎的那晚，羅特與女友奧塔維（Ottaway）一起核對樂透號碼，女友立刻尖叫歡呼，羅特也告知父親此事；羅特立刻辭去原本汽車維修的工作，女友隔日也向公司辭職。

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羅特擁有自己的賽車隊，還買了豪宅。（資料照，法新社）

羅特中樂透獲得大筆獎金成為富翁之後，還買了捷豹和保時捷，以及一間超氣派附有私人湖泊的豪宅，不過他並沒有其他休閒興趣，成天只喜歡待在家看電視，10年過去了，他坦言「非常無聊」，自己從不得不工作到不再工作是一件奇怪的事情。

不過，隨著時間過去，羅特的心也慢慢沉澱下來，時隔10年至今，他擁有自己的賽車隊以及多輛豪車，幫妹妹買房子、幫女兒買小馬，並購入一座占地500英畝、附帶多個湖泊的莊園，親自動手整修，把這一切收拾成自己想要的樣子，對於自己的新家感到無比自豪。

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