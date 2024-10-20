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下猛藥！中國官方專家：經濟恐墜崖 刺激規模須45兆起跳

2024/10/20 17:14

中國專家認為，刺激規模須超過10兆人民幣，才能以提振經濟。（路透）中國專家認為，刺激規模須超過10兆人民幣，才能以提振經濟。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國近期接連召開備受關注的經濟刺激記者會，但都沒有說明具體刺激規模，引發激烈討論與臆測。中國財政部旗下的財政科學研究院院長劉尚希表示，應該採取非常規行動，以防止最糟糕的經濟「墜崖」情況發生，他認為刺激規模「肯定要超過」10兆人民幣（45.14兆台幣）。

南華早報報導，在被詢及全面刺激措施，包括地方政府化債、發行專項債券，以及解決全國房地產危機等的規模時，身為中國全國政協委員的劉尚希說，「應肯定超過」10兆人民幣，不過這可能需數年落實。

他說，如果不採取非常措施提振內需，經濟可能墜崖，儘管它並不總是簡單的線性軌跡。

劉尚希指出，雖然北京對於債務向來謹慎，但近期出現中央政府提高債務，同時將注意力轉向擴大內需的強烈訊號。他補充，相較於過去謹慎行事的風格，北京正改變政策思維，以使經濟符合領導高層設定的全年增長「約5%」的目標。

中國財政部長藍佛安12日強調，「中央財政在舉債和提升赤字方面是有較大空間的」，他還承諾，一次性增加較大規模債務限額，以置換地方政府存量隱性債務。對此，劉尚希說，「過去他們對於債務極度謹慎，但現在他們對於赤字與債務的態度出現轉折」。他補充，中國政府的債務結構正轉向於中央政府債務佔更大比例，而地方政府應該降低槓桿。

之前中國當局認為3%的財政赤字率是警戒線，劉敦促，由於情況改變，北京應更加靈活，如同治療疾病一樣。他說，「如果你生病，必須服藥，甚至服用高劑量的藥物，如果病好，就可以停藥」。

他強調，只有重振經濟，才能真正降低風險，中國面臨長期且罕見的名目GDP減去實質GDP為負差距的現象，「這倒掛的增長率是不正常的」，顯示通貨緊縮。

他也表示，包括中小型企業陷入困境、上市公司財政虧損，以及出口商雖營收上升，但利潤降低等實際狀況顯示，中國第4季經濟成長可能暴跌。

他說，儘管中國花費數年改革供應端，以解決2008年4兆人民幣刺激計畫引發的工業產能過剩問題，如今焦點應該放在擴大內部需求上。

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