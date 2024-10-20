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韓媒不看好三星Q3半導體營收 台積電可望重登王者寶座

2024/10/20 17:09

韓媒報導，三星電子晶片部門第3季營收將被台積電超越。（資料照，路透）韓媒報導，三星電子晶片部門第3季營收將被台積電超越。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒《韓國先驅報》報導，三星電子的晶片部門營收在第二季超車台積電後，第3季營收可能再度被全球最大的晶圓代工廠台積電超越。

報導提到，三星第3季的銷售額預估將達到歷史新高79兆韓元（約新台幣2.02兆元），年增17.2%。儘管三星尚未發布該季各主要業務單元的詳細業績報告，但市場觀察人士預期，其負責晶片業務的設備解決方案部門（Device Solutions，DS）營收約28.56兆韓元（約新台幣7295億元），與前一季相似。

觀察台積電於17日宣布業績，第3季營收年增39%，達到新台幣7596.9億，創下季度最高表現。如果三星在本月底公布第三季業績，其設備解決方案部門的營收與市場預測水平差不多，將會低於台積電的營收。

台積電第3季業績亮眼。（資料照，法新社）台積電第3季業績亮眼。（資料照，法新社）

今年第2季三星的設備解決方案部門（DS）表現顯著改善，是受益於記憶體需求的回升和價格上漲。因此，它勉強超越了台積電第二季營收6735.1億。

不過，由於需求回升的速度低於預期，且業績改善停滯，消息人士預測，三星DS部門第三季營收可能在超越台積電僅一個季度後，再度被台積電超車。在晶圓代工領域，台積電也展現出壓倒性的優勢，第二季的全球市佔率為62.3%，三星僅11.5%。

報導指出，人工智慧的熱潮推動台積電的卓越表現，三星在AI領域的表現則乏善可陳，與台積電之間的差距進一步擴大。

有進投資證券（Eugene Investment & Securities）分析師李承宇（Lee Seung-woo，音譯）表示，三星在高頻寬記憶體方面尚未取得理想結果，雖然預期在下半年會獲利，但晶圓代工部門仍然陷入虧損，沒有復甦跡象。

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