以國強化與台關係、禁中企港口營運權 中國背棄以色列遭點名作記號？

哈瑪斯去年10月7日發動突襲以色列以來，中國始終拒絕譴責哈瑪斯，以中關係出現變化。（圖取自中國社交平台微博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯去年10月7日發動突襲以色列以來，中國始終拒絕譴責哈瑪斯，時隔一年後，中國外交部發言人毛寧在10月8日突然聲稱「以色列的合理安全關切也應得到重視」，態度急轉彎遭網友嘲諷，中南海看來是害怕了。外媒直言，中國態度轉向為時已晚，以色列除了釋出戰爭結束前，禁止中企運營以國港口的訊息外，以國議員今年4月也訪台，深化台以關係。即使以中貿易往來仍將持續，但中國背棄以色列，以國不會忘記。

中俄伊是邪惡軸心 籲禁中企在以港口營運



2014年7月，中國上海國際港務集團參與以色列海法新港建設，並於2015年3月獲得海法新碼頭25年營運權。（示意圖，法新社資料照）

《The Diplomat》報導，2023 年10 月7 日，哈馬斯突襲以色列，為衝突不斷的中東打開了地獄之門。令以色列沮喪的是，儘管迄今為止以中兩國關係處於友好狀態，但中國迄今拒絕提及哈瑪斯，更不用說譴責哈瑪斯了。

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報導稱，中國在指出以色列的錯誤行為方面表現出非凡的反應，但在譴責以色列敵人的行為卻沒有表現出同樣的態度。對以色列來說，去年10月7日遭哈瑪斯突襲，這是自大屠殺以來對猶太人最致命的屠殺，中國可能錯估形勢，這種認知差距意味著，中國越遠離以色列，相信戰後關係可以迅速恢復，以色列就會越感到被昔日朋友背叛、不尊重和疏遠。

為此，以色列做出相應的回應。根據以媒報導，以色列阿什杜德港董事會主席施奈德（Shaul Schneide）今年初指出，中國因與伊朗和俄羅斯的廣泛聯繫而被西方定義為「邪惡軸心」的一部分，中國在戰爭期間背棄以色列，甚至公開反對以色列，中國還與伊朗和胡塞武裝合作，要求在戰爭結束前禁止中企在以色列港口運營，因為中國人可能會接觸敏感訊息，損及以色列國安及經濟。

以國議員率團訪台 強化台以雙邊關係

以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky，圖左）今年4月率團訪台，拜會時任總統蔡英文。（圖取自總統府官網）

報導也提及，以色列國會議員代表團今年4月中旬訪台會見時任總統蔡英文，以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）說，以色列人民正處於艱困的時期，他們看見臺灣在去年10月7日及以色列遭受攻擊後所給予的支持，也謹記在心。他說，台以是好朋友，雙方人民擁有許多共同之處，雖然都身處艱困環境，但都是小而強健的民主國家。台以友誼將越來越穩固，合作領域將持續擴大。

這些舉動與以色列公眾輿論同步，最近的民調顯示，超過一半的以色列人認為中國對以色列不友善或敵對，其中約3分之的人在2023年10月7日後才採取這一觀點。以色列對中國的不滿也體現在雙邊貿易大幅下降，不過，這也可以歸因於其他因素，例如以色列政治不穩定以及2023年以色列進口總額全面下降。

報導認為，儘管北京態度轉向，承認以色列的「「以色列的合理安全關切也應得到重視」，遠不足以彌補過去一年的言論，但仍暗示中國有意減輕中以關係受到的損害。

中國對以色列態度改變原因之一，可能與美國新總統上任後不久，衝突可能結束的預期有關，也可能是因為過去一年的片面言論已經不再達到目的，也可能是出於戰後安排，對未來的務實考慮。

儘管從以色列的角度來看，中國重新考慮以色列的安全關切是朝著正確方向邁出一步，但中國背棄以色列的事實，已經無法挽回。以色列本身可能會因為環境而感到有必要寬恕，但不太可能忘記。

鑑於北京的地緣政治和經濟影響力，其策略很可能會成功。需要注意的是，以色列可能不太願意與中國做生意。

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