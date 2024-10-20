晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

以國強化與台關係、禁中企港口營運權 中國背棄以色列遭點名作記號？

2024/10/20 17:52

哈瑪斯去年10月7日發動突襲以色列以來，中國始終拒絕譴責哈瑪斯，以中關係出現變化。（圖取自中國社交平台微博）哈瑪斯去年10月7日發動突襲以色列以來，中國始終拒絕譴責哈瑪斯，以中關係出現變化。（圖取自中國社交平台微博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯去年10月7日發動突襲以色列以來，中國始終拒絕譴責哈瑪斯，時隔一年後，中國外交部發言人毛寧在10月8日突然聲稱「以色列的合理安全關切也應得到重視」，態度急轉彎遭網友嘲諷，中南海看來是害怕了。外媒直言，中國態度轉向為時已晚，以色列除了釋出戰爭結束前，禁止中企運營以國港口的訊息外，以國議員今年4月也訪台，深化台以關係。即使以中貿易往來仍將持續，但中國背棄以色列，以國不會忘記。

中俄伊是邪惡軸心 籲禁中企在以港口營運

2014年7月，中國上海國際港務集團參與以色列海法新港建設，並於2015年3月獲得海法新碼頭25年營運權。（示意圖，法新社資料照）2014年7月，中國上海國際港務集團參與以色列海法新港建設，並於2015年3月獲得海法新碼頭25年營運權。（示意圖，法新社資料照）

《The Diplomat》報導，2023 年10 月7 日，哈馬斯突襲以色列，為衝突不斷的中東打開了地獄之門。令以色列沮喪的是，儘管迄今為止以中兩國關係處於友好狀態，但中國迄今拒絕提及哈瑪斯，更不用說譴責哈瑪斯了。

報導稱，中國在指出以色列的錯誤行為方面表現出非凡的反應，但在譴責以色列敵人的行為卻沒有表現出同樣的態度。對以色列來說，去年10月7日遭哈瑪斯突襲，這是自大屠殺以來對猶太人最致命的屠殺，中國可能錯估形勢，這種認知差距意味著，中國越遠離以色列，相信戰後關係可以迅速恢復，以色列就會越感到被昔日朋友背叛、不尊重和疏遠。

為此，以色列做出相應的回應。根據以媒報導，以色列阿什杜德港董事會主席施奈德（Shaul Schneide）今年初指出，中國因與伊朗和俄羅斯的廣泛聯繫而被西方定義為「邪惡軸心」的一部分，中國在戰爭期間背棄以色列，甚至公開反對以色列，中國還與伊朗和胡塞武裝合作，要求在戰爭結束前禁止中企在以色列港口運營，因為中國人可能會接觸敏感訊息，損及以色列國安及經濟。

以國議員率團訪台  強化台以雙邊關係

以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky，圖左）今年4月率團訪台，拜會時任總統蔡英文。（圖取自總統府官網）以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky，圖左）今年4月率團訪台，拜會時任總統蔡英文。（圖取自總統府官網）

報導也提及，以色列國會議員代表團今年4月中旬訪台會見時任總統蔡英文，以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）說，以色列人民正處於艱困的時期，他們看見臺灣在去年10月7日及以色列遭受攻擊後所給予的支持，也謹記在心。他說，台以是好朋友，雙方人民擁有許多共同之處，雖然都身處艱困環境，但都是小而強健的民主國家。台以友誼將越來越穩固，合作領域將持續擴大。

這些舉動與以色列公眾輿論同步，最近的民調顯示，超過一半的以色列人認為中國對以色列不友善或敵對，其中約3分之的人在2023年10月7日後才採取這一觀點。以色列對中國的不滿也體現在雙邊貿易大幅下降，不過，這也可以歸因於其他因素，例如以色列政治不穩定以及2023年以色列進口總額全面下降。

報導認為，儘管北京態度轉向，承認以色列的「「以色列的合理安全關切也應得到重視」，遠不足以彌補過去一年的言論，但仍暗示中國有意減輕中以關係受到的損害。

中國對以色列態度改變原因之一，可能與美國新總統上任後不久，衝突可能結束的預期有關，也可能是因為過去一年的片面言論已經不再達到目的，也可能是出於戰後安排，對未來的務實考慮。

儘管從以色列的角度來看，中國重新考慮以色列的安全關切是朝著正確方向邁出一步，但中國背棄以色列的事實，已經無法挽回。以色列本身可能會因為環境而感到有必要寬恕，但不太可能忘記。

鑑於北京的地緣政治和經濟影響力，其策略很可能會成功。需要注意的是，以色列可能不太願意與中國做生意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財