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馬斯克發錢鼓勵選民簽署請願書 專家：並未違法

2024/10/20 15:51

特斯拉執行長馬斯克（右）是共和黨總統參選人川普（左）最大的支持者之一。（路透）特斯拉執行長馬斯克（右）是共和黨總統參選人川普（左）最大的支持者之一。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選將於11月5日登場，科技富豪馬斯克（Elon Musk）不惜砸重金幫川普催票，承諾給在搖擺州推薦簽署請願書的人47美元（約新台幣1506元）獎金，甚至到大選日前，他將每日送出100萬美元（約新台幣3205萬元），給簽署請願書的民眾。消息一出，引發外界質疑馬斯克之舉涉嫌買票賄選。對此，法學教授和選舉法專家認為，馬斯克的行為並不被視為賄選，因為他並未直接付錢讓人們去投票。

綜合媒體報導，馬斯克本月6日在X平台發起線上連署，並承諾將向賓州以外的關鍵搖擺州選民，提供47美元來簽署請願書，並另外提供47美元作為介紹費，目標是讓100萬名搖擺州的選民表達對言論自由和持槍權的支持。

不僅如此，為讓更多人簽署請願書，馬斯克在19日賓州哈里斯堡（Harrisburg）競選活動上宣布，即日起至大選日止，每天從有簽署請願書的人之中，隨機抽取1位送出100萬美元。

消息一出，引發外界熱議，有網友質疑馬斯克涉嫌買票。對此，法學教授和選舉法專家表示看法，稱馬斯克之舉雖看起來很像買票，但事實並未違法，因為馬斯克並沒有直接付錢讓人們投票選川普。

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