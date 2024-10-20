涉致命交通事故！美調查特斯拉自駕軟體恐波及240多輛車

美國監管部門調查特斯拉FSD系統。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，近期收到4起涉及特斯拉自動駕駛系統（Full-Self Driving，FSD）事故報告，其中包括1起致命事故，因此對該公司FSD軟體展開檢視與調查，此調查涉及約241多萬輛汽車。

美國國家公路交通安全管理局指出，收到4起與特斯拉​​FSD有關的事故報告，這些事故發生時，車輛啟動了FSD，並且都伴隨著陽光眩光、霧等道路能見度降低的情況。在這4起事故之中，包括發生於2023年11月，1輛2021年出廠、搭載FSD軟體的Model Y車款，在亞利桑那州撞死行人的意外。

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美國監管部門將評估FSD監測和應對道路能見度不佳的能力，同時進一步檢查是否有類似的事故發生，並分析事故原因。特斯拉對FSD的更新修改是否影響系統效能，也在調查評估範圍。

此次調查涉及的車輛約241多萬輛，幾乎包括近幾年所有搭載了FSD系統的車型。目前尚不清楚此次調查對特斯拉造成何種影響。

路透還提及，特斯拉於去年12月召回全美超過200萬輛旗下車款，對其「Autopilot」先進駕駛輔助系統安裝新的防護功能，目前美國國家公路交通安全管理局仍在針對該項更新是否足以在駕駛注意力不集中時，適切因應行車時可能遭遇的情況。

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