退役軍人被趕下飛機！航空公司控穿著不當 真相曝光引議

達美航空近日將一位退役女軍人趕下班機，理由是她穿著不當，上衣的標語讓人感到不舒服。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國達美航空（Delta Air）近日將一位退役女軍人趕下班機，理由是她穿著不當，上衣的標語讓人感到不舒服。然而，該退役女軍人投訴，稱自己的衣服只是呼籲人們關注退伍軍人自殺的問題，竟因此被趕下飛機，讓她無法接受。

根據《紐約郵報》報導，班克斯（Catherine Banks）是位擁有22年海軍陸戰隊經驗的退伍軍人，她16日搭乘達美航空班機，從舊金山國際機場出發準備探望家人。

請繼續往下閱讀...

不料，班克斯入座後，一位空服員前來示意要求她下機。班克斯雖然一頭霧水還是照做了，想說自己或許無意間違反規定。沒想到，被帶回航廈後，空服員告訴她問題出在她的上衣，因為她的上衣「具有威脅性」。

班克斯說自己當場傻眼，反問對方「你在開玩笑嗎？」。班克斯當天穿著樣式普通的T恤，上面印著標語：「不要屈服於內心的戰爭，結束退伍軍人自殺」。

班克斯解釋了自己退伍軍人的身份，並強調該衣服只是呼籲人們關注退伍軍人自殺的問題，但對方完全不在乎，強調想上飛機就必須換件衣服。

儘管班克斯妥協了，並換掉衣服，但控訴這件事讓她感到被羞辱，「我覺得他們奪走了我的靈魂」。對此，達美航空回應，航空公司有權拒絕運送可能對其他乘客造成冒犯或騷擾的乘客，但是「我們感謝她為我們國家所做的服務」，並表示會再去深入了解此事。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法