新AI政策恐奪走創作心血！ X平台用戶「移民」湧進Bluesky

由推特共同創辦人多西(Jack Dorsey)在2021年推出的「Bluesky」,成為最受青睞的新社群平台。(資料照,法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕知名社群平台「X」(前身為推特)被科技富豪馬斯克(Elon Musk)收購後,陸續推出許多讓用戶聞風喪膽的新政策。近日X宣布將從11月15日起,把用戶上傳的「所有內容」,強制無條件授權給該平台用於AI模型的訓練與學習,引起許多創作者不滿,更有大量「移民」湧進X競爭對手Bluesky裡避難。

X宣布將從11月15日起,把用戶上傳的「所有內容」,強制無條件授權給該平台用於AI模型的訓練與學習。(圖擷取自社群平台「X」)

綜合外媒報導,自從社群平台「X」被馬斯克收購以來,先是使用多年的名字「推特」(Twitter)被改名為「X」,接著還有不少資深員工慘遭裁員,以及出現平台功能介面大改、隱藏用戶按讚內容、放任假帳號推播各種不良內容、限制每天用戶閱讀的推文數量等情況,讓用戶怨聲載道。

X平台最新頒布將於11月15日生效的諸多使用條款中,有一項變更備受各界爭議,那就是X平台針對用戶上傳的圖片、文字等內容,都將「自動授權」給X平台,並用於AI模型的訓練與學習的數據來源。對此,許多繪師、聲優、VTuber、遊戲開發者等以創作為生的用戶,紛紛刪除過往的發文,以及宣布移民到其他社群平台活動。

在這波「移民潮」中,由推特共同創辦人多西(Jack Dorsey)在2021年推出的「Bluesky」(譯指︰藍天),因主打使用者有權掌控自己數據,介面與推特變更前相似,而受到眾多X用戶的青睞。Bluesky也在X平台公布新政策後的24小時內,湧進50萬新使用者註冊,不僅一度癱瘓伺服器,更登上日本人氣第一的應用程式。

此外,不少繪師成功註冊Bluesky後,也紛紛在X平台公告自己的Bluesky帳號,並發文表達抗議X平台不尊重創作者的霸王條款,Bluesky官方也透過X帳號轉發這些發文。其中,來自台灣的圖文作家「ㄇㄚˊ幾」,繪製自己筆下的經典角色「ㄇㄚˊ幾兔」抗議X平台的圖片,不僅吸引百萬網友朝聖,也被Bluesky官方進行轉發。

Soon we’ll be launching a change to how the block function works.



If your posts are set to public, accounts you have blocked will be able to view them, but they will not be able to engage (like, reply, repost, etc.). — Engineering (@XEng) October 16, 2024

A great exodus is upon us …



Artists/Vtubers … are you traveling to bluer skies above? ???? pic.twitter.com/LjvYl7OpcT — ✨????????HanaMae•EN•Vtuber •✞• @hanamaevt.bsky.social (@HanaMaeVtuber) October 17, 2024

At Bluesky, we take online safety seriously.



If you want to block someone, you can! It's your experience to customize.



In addition, you can also:

+ subscribe to block lists maintained by users you trust

+ detach quote posts

+ morehttps://t.co/x6v5YW0WFT — bluesky (@bluesky) October 16, 2024

