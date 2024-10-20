「鈔」狂助選員！馬斯克每天隨機發百萬美元 給賓州挺川請願選民

馬斯克成立的「美國政治行動委員會」，用於鼓勵搖擺州傾向川普的共和黨支持者登記投票。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）堪稱是共和黨總統參選人川普（Donald Trump）最強助選員，除了親自幫川普站台輔選外，先前被爆自掏腰包提供約7500萬美元（約新台幣24.1億元）支持川普，現在更每天發放100萬美元（約新台幣3234萬元）給挺川選民。

馬斯克堪稱是川普最強助選員，表示每日將隨機向簽署「美國政治行動委員會」請願書的1位賓州登記選民發放100萬美元。（資料照，美聯社）

《路透》報導，馬斯克19日在賓州一場活動宣布，即日起至大選投票日11月5日，每日將隨機向簽署「美國政治行動委員會」（America PAC）請願書的1位賓州登記選民發放100萬美元，而當天已產生第一名得獎者，可見億萬富豪馬斯克為川普催票的決心。

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一名活動員工透露，馬斯克現場頒發100萬美元給首位登記請願得獎者鐸赫（John Dreher），並說，「順帶一提，鐸赫事前並不知道計畫，總之，不客氣」。

馬斯克成立的「美國政治行動委員會」，用於鼓勵搖擺州傾向川普的共和黨支持者登記投票。

這位富比世列為世界上最富有的人，根據聯邦文件顯示，在截至9月第3季度，已經向「美國政治行動委員會」捐款7500萬美元（約新台幣24.5億元），相關資金多用於購買廣告等方式來擁護支持川普，打擊川普競爭對手賀錦麗（Kamala Harris）。

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