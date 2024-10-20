川普若勝選提高關稅影響大 「這4類股」慘遭殃

共和黨提名總統候選人川普表示，上台後將對多數進口品全面祭出10%到20%關稅。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選將近，近幾週平均民調顯示，共和黨提名總統候選人川普再次入主白宮的機率已攀升，上台後對多數進口品全面祭出10%到20%關稅的可能性隨之增加。這可能對美股標普500指數產生重大影響，非必需性消費品、工業、科技和醫療保健等類股首當其衝。

分析師認為提高關稅，對於非必需性消費品、工業、科技和醫療保健類股「風險似乎最大，因為對全球供應鏈倚賴至深」。（資料照，歐新社）

投資公司晨星（Morningstar）指出，巴克萊分析師團隊估計，「川普2.0」政府若是對所有進口品課徵10%關稅，且對中國進口貨重課60%的稅率，標普500成分股公司2025年每股盈餘可能因此降低3.2%。假如貿易夥伴國以報復性關稅還擊，那麼標普500每股盈餘可能再降1.5%。

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巴克萊股票分析師克里希納表示：「提議的新關稅就算落實，對企業盈餘的直接負面影響也可能輕微。話雖如此，成本通膨衍生的次級效應將對企業盈餘構成一股影響遞增的逆風，造成進一步傷害。」

分析師認為非必需性消費品、工業、科技和醫療保健類股「風險似乎最大，因為對全球供應鏈倚賴至深」。

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