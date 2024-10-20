向手搖飲店宣戰 三大超商搶攻「茶金」千億元市場

自統一超旗下7-11於2004年推出CITY CAFE後，超商20年來都打黑金牌，接下來將著墨「茶金」。（業者提供）〔中央社〕自統一超旗下7-11於2004年推出CITY CAFE後，超商20年來都打黑金牌，接下來將著墨「茶金」。7-11在2014年以「現萃茶」打頭陣，全家2019年推出現做茶飲品牌「私品茶」，現調飲料不但成為超商下一個角力戰場，也成為第二條成長曲線。

台灣手搖茶飲料店林立，一年賣出逾10億杯，瞄準千億元市場。統一超表示，7-11自2014年起創超商通路之先，以手搖模式推出「CITY TEA現萃茶」，使現做茶飲系列業績逐年成長，儼然成為7-11現煮茶飲小金雞。

接著2019年推出「CITY PEARL」珍珠品牌，藉由多元品牌、跨界合作策略，打造24小時手搖飲通路。

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統一超表示，CITY TEA今年逾2000店更換為單萃機，不用提前煮茶，萃取基底茶湯，加上年銷破億元的風味加料珍珠系列，成功吸引許多年輕族群。

受惠於超商24小時營運特性，CITY TEA與CITY PEARL珍珠品牌業績年年成長，去年整體業績更成長逾3成，尤以加入水果或冰淇淋的風味茶飲最熱賣。

為吸引更多年輕族群，統一超今年宣布再推出「!+? CAFE RESERVE+TEA（不可思議茶Bar）」品牌，從今年6月至今，已陸續在7-11開設4家手搖飲店中店，並創超商通路首創，可客製化調整冰度、糖度，進一步移轉手搖市場客群，為CITY業績再創第二波成長曲線。

統一超指出，目前不可思議茶Bar與CITY TEA不並存於同間門市。CITY TEA針對新鮮人、青壯年上班族消費客層，預計今年底可望拓展破3000店。

不可思議茶Bar品牌則以年輕族群為主，延伸出含奶系、奶霜、咀嚼等飲品型態，業績與來客皆穩定成長，後續將依據適合商圈、顧客需求評估展店。

全家表示，看好茶飲與手搖飲市場，2018年以英國唐寧茶包為基底，透過冰磚技術首創鮮果磚茶飲，成為進軍市場敲門磚。2019年將現做茶飲品牌命名為「私品茶」後，攜手台灣茶葉品牌推出仙女紅茶、德傳茶系列，2個月內銷售突破百萬杯。

2022年聯名網紅新興手搖飲店，開發市場已大流行、卻是便利商店首見的奶蓋飲品，帶動整體私品茶業績成長逾3成。

看好台灣手搖飲一年賣出逾10億杯商機，全家今年宣布，推出「搖搖茶吧」手搖系列飲品，帶動整體私品茶現做茶飲銷售業績年增2成。

全家表示，陸續投資逾2.5億元，布建機台設備、產線專利、產品研發，並在全台逾3700家全家導入封口機後，私品茶今年7月以手搖飲「搖搖茶吧」和現煮台灣茶「福爾摩沙茶館」雙軸產品策略，搶占茶金商機，目前推出逾30款飲品，朝全國最大連鎖茶飲店目標邁進。（編輯：林淑媛）1131020

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