炒A股被割韭菜！中媒踢爆股民向銀行借錢all in全部套牢

中媒披露，中國股民向銀行借錢炒股慘遭套牢。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國股市在政策利多刺激下，十一長假前大漲，長假結束後陷入震盪，還一度暴跌，許多借錢炒股投資人慘套牢。一位陳姓股民自爆借了50萬人民幣（約台幣225萬）的信貸，在長假前全部投入股市，沒想到假期過後被割韭菜。由於中國監管機構嚴禁借消費性貸款炒股，陳姓股民擔心銀行要求提前還款，只能挖東牆補西牆，開始贖回理財商品應對。

中媒《財新周刊》19日刊出「警惕貸款炒股重來」專題報導，文中披露，一位在大型民企工作的陳先生自爆，十一長假前因政策利多推升股市，迅速從2家商業銀行分別申請20萬人民幣（約台幣90萬）及30萬人民幣（約台幣135萬）的消費貸，利率為2.88%及2.86%，將這筆錢信貸資金全部拿去炒股。

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未料，因假期結束後，A股快速回調，陳姓股民在長假前所賺到的錢全數回吐還倒虧，考量10月之後，監管機構提示銀行信貸資金嚴禁進入股市，陳姓股民擔心銀行要求提前還款，只能贖回理財商品籌錢。

報導稱，在A股熱度升溫之際，類似陳姓股民的情況並不少見，加上消費貸利率已降至3%以下，比透過券商融資的5%還低，部分投資人萌生挪用貸款炒股念頭。

對於信貸資金流入股市的情況，中國監管機構保持高度警覺，傳出監管單位正在調查銀行消費貸及個人經營貸情況，包括規模是否明顯增加、是否流入股市等。這項調查導致10月以來，已有超過30家中國金融機構重申，嚴禁信貸資金違規流入股市、房市等領域。

由於信貸資金流入股市很難杜絕，中金公司也指出，9月居民短期貸款新增2700億人民幣（約 台幣1.2兆元），新增規模及幅度都是近6個月最好水平，「可能由於股市上漲過程中，居民消費貸款流入股市」。

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