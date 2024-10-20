經濟學人：人民幣想取代美元言之過早

外媒認為，美元霸主地位穩固，人民幣想取代美元言之過早。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據IMF（國際貨幣基金組織）數據，各國央行持有的美元儲備比重在 2001 年達到73%的高峰，此後已降至 59% ，仍不足以削弱美元的地位，對於貿易、跨境投資和外匯交易，美元迄今仍是首選貨幣，即使中國與多國達成部分外貿以人民幣結算，試圖挑戰美元霸主地位，人民幣想取代美元還言之過早。

報導指出，即使各國央行持有的美元儲備比例在 2001 年達到 73%的高峰，此後降至 59% ，目前美國在世界產出所佔比重也進一步下降至 16%，但是，「王者美元」（king dollar）仍保住了寶座。

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報導稱，對於貿易、跨境投資和外匯交易，美元迄今仍是首選貨幣，它的吸引力為美國提供了看似源源不絕的信貸供應，並賦予美國透過制裁，削弱外國金融實體的權力。

報導提及，對於美元在貿易結算比重下滑與中國有關，北京試圖實現人民幣國際化，並擺脫美國對金融體系的控制，中國政府在過去十年一直試圖用人民幣開展更多外貿業務。例如，透過與貿易夥伴開設互換額度，以提供人民幣信貸額度並推出跨境支付系統等方式，讓其貿易夥伴使用人民幣，目前中國大約25-30%的商品和服務貿易現在以本國貨幣結算。

不過，富裕國家大多是美國的盟友，很難轉向人民幣，如果完全排除它們，那麼全球貿易就只剩下 25%，其中四分之三發生在中國以外的新興市場之間，考慮到持有人民幣的風險，將這些資金流轉為人民幣是一項艱鉅的任務。

聯準會研究人員在 2023 年也得出結論，美元主導地位在過去 20 年保持穩定。為何取代美元如此困難？原因之一是網路效應（network effects），亦即使用美元的人越多，使用美元的動機就越大。這在貨幣交易中很明顯，美元的流動性意味著對於某些貨幣對來說，透過美元進行交易比非美貨幣更便宜直接。

值得一提的是，美元的競爭對手現在面臨的問題是，他們根本無法提供數量龐大、安全且具有流動性的儲存方式。中國的獨裁制度和外匯管制，限制了可以從中國帶出的資金數量，這讓投資者感到不安。沒有任何地方能夠像美國一樣將法治、高度流動的市場和開放的資本帳結合在一起，這意味著投資者知道他們可以輕鬆取出資金。

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