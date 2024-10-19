外媒：沒有台積電 世界會停擺 賺錢能力+2特點很難複製

台積電是當代全球最重要的公司，驚人的獲利能力，即使美國大型科技公司也無法與之相比。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名全球新聞和專家投資媒體報導，台積電是當代全球最重要的公司，驚人的獲利能力，即使美國大型科技公司也無法與之相比。而有機會成為競爭對手的三星和英特爾，不僅陷入疲態和危機，技術上更落後台積電，也沒有台積電的職業道德和技術人才；台積電長年建立的生產系統，根本很難複製。全球超過9成先進晶片仰賴台積電，「如果沒有台積電，世界會真正地停擺」。

大型投資理念新聞平台（Investorideas.com）發布高級市場分析師Hani Abuagla評論，闡明為何台積電是當代全球最重要的公司。台積電本周公布的最新財務業績絕對是驚人，使台積電的市值重新突破了1兆美元大關，目前只有蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Alphabet、沙特阿美和Meta是規模較大的公司。

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台積電的淨利率為43%。公司每花一美元就能賺43美分，除了輝達之外，即使是美國大型科技公司也無法與之相比。台積電如此優秀，意味著它賺了很多錢，也可以投資很多錢，這應該會進一步增加其領先優勢。台積電今明兩年將再投資超過300億美元，總計超過600億美元。

以往有機會成為台積電競爭對手的英特爾和三星，目前都露出疲態。為什麼這兩家公司無法趕上台積電呢？有幾個原因。首先是英特爾至少在技術上落後，高估自己的地位，三星的製造良率則大幅落後台積電。

此外，台灣的職業道德比美國高很多，台灣也擁有大量數十年因地制宜的技術人才，島上也建立了完善的供應商網絡。換句話說，台積電幾十年來一直在建立整個系統，而且很難複製。

台積電是最先進的邏輯晶片製造商，邏輯晶片廣泛應用於智慧型手機、電腦、平板電腦和伺服器等領域。台積電最大的客戶包括蘋果、高通、超微和輝達。據估計，全球90%以上最先進、最強大的晶片都由台積電生產，這些晶片廣泛應用於智慧型手機、電腦、家用電子產品、軍事和人工智慧等領域。

Abuagla驚嘆說：「如果沒有台積電，世界就會真正地停擺」；「這家公司也很有趣，因為幾乎所有的產品，尤其是最好的產品，都是在台灣生產的。然而，台灣是一個地緣政治上非常熱門的地區，面對中國壓力，台灣主張是一個獨立國家」。

彭博曾評估，如果發生台海攻擊，第一年世界GDP就會下降10%。相較之下，新冠肺炎或金融危機的影響為5%。因此，中共入侵台灣對世界經濟的危害將不亞於2008年金融危機和新冠肺炎疫情的總和。有關攻擊造成的傷害，據估計，台灣的經濟將下降約40%，但中國本身也會受創，估計GDP將下降約20%。

台積電自己也深信這一點，作為提高生產安全的一部分，它也在美國建廠。在施工期間，就遇到了施工本身的延誤、缺乏願意長時間工作的合格人員、能源價格上漲、供應商距離等問題。

不過，如果台積電做不到，其他公司就更難了。更何況一座現代化的晶片工廠要耗資數百億美元，在美國生產晶片本身就要貴得多，這為台積電提供了另一個競爭優勢。全球將在很長一段時間內必須依賴台灣的台積電。

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