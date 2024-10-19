北京稱就業形勢穩定 學者打臉：缺乏可信度的政治宣傳

中國國家統計局副局長盛來運日前表示，中國當前就業形勢穩定。學者則批評，中國官方說法缺乏可信度。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家統計局副局長盛來運日前表示，中國當前就業形勢相當穩定。他的說法遭到經濟學者質疑為官方的「政治宣傳」，缺乏可信度，中國年輕人的親身經歷與感受也與官方說法明顯不同。

《自由亞洲電台》 報導，盛來運18日受訪表示，儘管中國就業市場仍面臨壓力，但整體相當穩定，今年前3季的城鎮調查失業率為5.1%；其中，第1季是5.2%，第2季為5%，第3季為5.2%。

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英國牛津大學中國中心助理研究員、前瑞銀首席經濟學家馬格納斯（George Magnus）指出，北京當局對就業市場的看法「實為政治宣傳」，而非有根據的評論。

馬格納斯說，中國官方所提的前3季失業率不能提供有意義的解釋，因為數據變化幅度很小，還缺乏週期性趨勢做為參考比較；當前中國經濟面臨重大的結構性挑戰，包括消費需求疲軟，若這種情況持續，加上房市和基礎設施行業面臨的壓力不減，中國就業市場的表現就會出現不穩定。

盛來運還指出，當前中國當前就業形勢穩定能歸因於2大現象。首先是，經濟持續成長以及服務業佔GDP（國內生產總值）比重上升，後者在2015年以來都超過50%，有助於吸納更多勞動力；其次是，適齡勞動人口顯著減少，2013年至2023年，平均每年淨減少500萬至600萬人，2023年更是大減約1000萬人，導致就業需求下降。

對此，馬格納斯逐一提出反駁，認為上述原因都不可信。他指出，儘管中國第3季GDP成長率略微回升，從第2季的季增幅0.5%，增至第3季的0.9%，但這不代表能創造更多就業機會，或更優質的高薪工作；另外在服務業方面，今年6至9月，反映私人和小型企業信心的財新服務業採購經理人指數（PMI），明顯低於前6個月。

針對中國官方的說法，不少人也不認同。今年7月從北京「潤」（run）至泰國的1名1980年代以後出生的中國女士受訪表示，「服務業現在的共識就是誰幹誰倒楣，經營各種實體店鋪只能打價格戰。我曾與天津一些咖啡廳店主聊過，現在的情況很尷尬，就是低價比不過大型連鎖店，價格訂太高卻沒有顧客。此外，學齡人口減少，導致教育行業萎縮，文科生出現就業困難。」

這位女士說，她身邊找到工作的，基本上都是讀醫學和高端製造專業，其他人要不是沒工作，就是繼續考研究所、讀博士來提升學歷和延後就業。

中國國家統計局9月發布的數據顯示，8月16至24歲青年失業率高達18.8%，較7月的17.1%增加1.7個百分點，創下今年新高紀錄。

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