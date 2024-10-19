哈瑪斯領袖辛瓦遭以軍擊斃 伊朗貨幣嚇崩破底

伊朗里亞爾兌美元匯價重貶。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列17日證實，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）領導人辛瓦（Yahya Sinwar）已被擊斃後，伊朗民眾擔心以色列可能對該國發動襲擊，伊朗里亞爾應聲貶破歷史新低，一度觸及64萬里亞爾兌1美元。

伊朗媒體報導，由於伊朗與以色列直接對抗的可能性迫在眉睫，伊朗貨幣里亞爾已跌至歷史低點，引發了人們對通膨飆升的擔憂，並增加政府應對經濟挑戰的壓力。

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報導特別提及，今年8月，里亞爾匯價還維持在59萬里亞爾兌1美元，隨後一路下探，當以色列在10月17日證實辛瓦已被擊斃後，當天里亞爾匯價一度觸及64萬里亞爾兌1美元，自8月以來貶幅超過8%。

報導稱，過去5年伊朗平均通膨率徘徊在40%左右，匯率重貶加劇通膨，加上美國2018年對伊朗實施制裁，大幅削減伊朗石油出口收入。近期則因以伊潛在衝突，油輪紛紛駛離港口，導致今年10 月的前 10 天，伊朗石油出口量驟降近 70%，對於陷入經濟困境伊朗而言，無疑是雪上加霜。

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