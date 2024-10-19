債台高築！美國政府今年財政赤字衝破57兆

美國政府財政赤字突破1.8兆美元。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週五（18日）表示，2024會計年度（截至9月30日）預算赤字將突破 1.8 兆美元（約台幣57.6兆），較上一年度增長逾 8%，創史上第三高。

CNBC報導，儘管美國2024會計年度財政收入達到創紀錄的 4.9 兆美元（約台幣156.8兆），仍遠低於 6.75 兆美元（約台幣216兆）的支出，赤字還是出現了，大約是1.8兆美元。

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目前美國政府債務已攀升至35.7兆美元（約台幣1142兆），比2023會計年度增加2.3兆美元（約台幣73.6兆），創史上第三高。

由於債台高築，利息支出也跟著增加。統計顯示，2024會計年度全年利息支出達1.16兆美元，首次突破1兆美元大關。

報導認為，美國政府債務和赤字惡化的因素之一，是聯準會為對抗通貨膨脹而採取一系列升息措施，導致高利率。一位財政部官員也指出，2024 年所有政府債務的平均利率為 3.32%，高於前一年的 2.97%。

根據國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）估計，2024會計年度預算赤字超過GDP的6%，遠高於過去 50 年 3.7% 的歷史平均值，這在經濟擴張期間非常不尋常。CBO還預計，政府赤字將會繼續上升，到 2034 年將達到 2.8 兆美元（約台幣89.6兆）。

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