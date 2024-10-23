LTN經濟通》中國電商狼性行銷 被印尼開鍘

印尼合作暨中小企業部部長德登（Teten Masduki）曾建議，別讓Temu進入印尼市場。（路透資料照）

中國電商橫掃全球 印尼踢鐵板

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近幾年國際電商興起，尤其又以中國電商擴張最為快速。數據顯示今年1月全球電商月均活躍用戶數，前10名中具有中資背景的電商占絕大多數，但中國電商雖在國際大舉擴張，卻在印尼踢鐵板。

根據數據，印尼是東南亞最大經濟體且人口超過2.78億人，印尼央行數據預計，2018年到2024年，電商銷售額預計增長超過6倍，達到689兆印尼盾（約等於445億美元）。

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但由於中國產能過剩、低價傾銷惹惱歐美國家祭出貿易保護措施反制，就連印尼也不例外，近期印尼合作暨中小企業部近期邀集多個部門，就中國電子商務平台Temu進入印尼召開會議，會議擬將禁止Temu進軍印尼。

印尼合作暨中小企業部部長德登（Teten Masduki）表示，他早就警告其他部會，Temu進入印尼恐造成的危害，也曾經向總統佐科威（Joko Widodo）建議，別讓Temu進入印尼市場，因為Temu會對印尼中小型企業造成廉價商品威脅。

中國電商在印尼當地不斷擴大市佔，導致當地實體商店受到衝擊。（示意圖，歐新社資料照）

印尼連禁TikTok Shop、 Temu

Temu是中國電商巨頭「拼多多」旗下的跨境平台，自2022年9月上線以來，憑著低價和豐富商品在世界各地大舉擴張，去年進軍東南亞，目前觸角擴展至菲律賓和馬來西亞。

這讓人想起TikTok（抖音國際版）應用程式上的電商服務TikTok Shop在去年10月被印尼政府禁止，成為全球首例。

印尼總統佐科威表示，中國生產過剩問題引發許多國家採取措施保護本國市場，避免受到大量廉價中國產品衝擊，印尼也必須具備保護國內市場的能力，積極擴大優勢產品出口。

先前印尼政府在禁止TikTok時表示，禁令旨在保護當地的實體和線上零售商。

疫情改變了民眾的消費習慣，使線上消費興起。（美聯社）

印尼擁6400萬家中小微企業 恐受中國電商衝擊

跨境電商之所以引起各國關注是有原因的。過去幾年，疫情改變了民眾的消費習慣，線上消費的興起使得中國跨境電商迎來了龐大的發展機會。加上中國國內市場漸趨飽和，出海已成為電商必經之路。

2021年後，印尼成TikTok首個試點使用電商服務的國家，也是TikTok Shop全球最大市場之一，根據統計，當時印尼人口超過2.78億，而TikTok用戶就達到1.25億，其中包括600萬的賣家帳戶，以及數以百萬計使用TikTok Shop創作者進行「直播帶貨」。

結果因為TikTok在印尼當地不斷擴大市佔，導致當地實體商店受到衝擊，先前1名在雅加達售賣穆斯林服裝的老闆就表示：「我原本有來自全球各地的客戶，結果現在他們都不來店裡消費了，即便是我常常發送新款衣服給他們參考。」

印尼政府數據顯示，該國有超過6400萬家中小微企業，佔全國經濟近3分之2，因此若是中國廉價商品傾銷，對印尼中小企業的衝擊相當之大。

線上消費的興起使得中國跨境電商迎來了龐大的發展機會。（彭博資料照）

中國低價商品 支撐電商擴張

中國低價商品傾銷全球，之所以中國產品能夠如此低價，以Temu舉例，Temu之所以能獲得消費者青睞，主要是向消費者大打「低價牌」。

由於Temu的貨物直接從工廠發貨，省去了中間商，因此相較起來就比較便宜，而平台上大量的非品牌商品，也進一步抑制了價格，Temu還利用各地對低價商品基本上可以免稅的政策，把這些中國廉價商品直接送到消費者手中。

今年6月，外媒報導，印尼計畫對中國商品徵收高達200%的進口關稅。（彭博資料照）

印尼計畫對中國商品徵收高達200%的關稅

今年6月，外媒報導，印尼計畫對中國商品徵收高達200%的進口關稅，貿易部部長祖爾基弗利（Zulkifli Hasan）表示，這是重啟保護印尼國內產業的計劃。

他說，由於貿易戰導致中國出現供過於求的情況，中國產品遭到西方國家拒絕後，被迫將出口轉向包括印尼等其他市場。他也表示：「美國可以對進口陶瓷或服裝徵收200%的關稅；我們也可以這樣做，以確保我們的中小微企業和行業能夠生存和發展。」

雖然印尼和其他國家為了避免中國大量低價商品湧入，紛紛推出一些措施，但有分析認為，各國對低價商品收稅或許只是開始，最後可能不可避免地走向貿易摩擦，但仍無法阻止中國廉價商品瘋狂湧入東南亞及歐美各國。

新加坡國立大學助教柳庸煜（Ryu Yongwook）表示，倘若中國產能過剩繼續損害印尼國內市場，印尼政府恐怕將加強對中國企業和廉價產品的限制。

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