中國經濟沒救了？第3季GDP成長放緩 專家認了「保5」挑戰大

中國國家統計局公布第3季GDP年增率為4.6％。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家統計局公布第3季GDP從上1季的年增4.7％，放緩至4.6％，是逾6個季度以來最慢增速；前9月GDP年增率降至4.8％，專家認為，欲達全年目標5%是個大挑戰。

中國國際經濟交流中心資深專家委員會委員朱民在央視節目「新聞1+1」坦言，若要達成年初中國政府工作報告設定全年經濟成長率5%左右的目標，第4季拉升經濟成長的壓力將很大，必須達到5.5%，這是個很大挑戰。

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朱民認為，為了達成目標，必須關切兩個關鍵，1是房地產業必須「築底止跌」、2是政府必須拋出更多政策，支持民眾消費。

房地產業部分，朱民表示，中國今年前3季房地產開發投資年減10.1%、新成屋銷售年減17.1%，價格也下跌，如果房地產跌勢止不住，對於經濟影響很大，必須給市場信心，讓民眾願意入市。

至於刺激民眾消費部分，朱民表示，拋出更多政策支持民眾消費，包括增加民眾收入、拉抬消費，也要在供應端提供更多高品質的服務性消費，如果消費可以拉上去，加上房地產止跌部分有效果，第4季經濟表現才能有所期待。

朱民強調，幫助民眾提高收入、增加消費能力是1大重點，幫助企業解決困難更重要，構建大市場、構建執法合規的經營環境，減輕企業的交易費用和成本，幫助企業活起來，整個經濟才有活力。

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