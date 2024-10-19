台灣創新技術博覽會 資策會5技術亮相橫跨5G、XR

台灣創新技術博覽會中，資策會「5G Sec. AIDPS資安跨域偵防系統」亮相。（資策會提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕在數位發展部數位產業署（數產署）的支持下，財團法人資訊工業策進會（資策會）在「2024台灣創新技術博覽會」展出5項技術，包含「移動式5G XR製播服務系統」、「虛擬馬祖3D立體島嶼沉浸式服務」、「開放式手語視訊轉譯服務」、「XR同步教案直播異地授課系統」、「5G Sec. AIDPS資安跨域偵防系統」。

資策會數位轉型研究院（數轉院）首創「移動式5G XR製播服務系統」，在20吋的貨櫃中建置3面LED螢幕，結合5G通訊、XR虛擬製播工具，透過虛實整的技術，免去高昂的實景搭建成本，創造出新型態沉浸感受，讓表演者與觀眾身歷其境，發揮5G大頻寬、低延遲特性；橫跨藝文、節慶、觀光、電競、跨年直播等多個不同領域，一小時就能搭建一場混合實境的展演活動。

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沉浸式體驗也讓民眾更認識台灣離島，資策會數轉院研發的「虛擬馬祖3D立體島嶼沉浸式服務」運用3D建模渲染，透過數位雙生與AI生成模擬，串接國土地理資訊、天氣、溫度、交通、景點資訊等政府開放數據，即時生成虛擬馬祖3D島嶼，模擬馬祖即時天氣、陽光、海面變化，提供視覺化虛擬3D島嶼互動操控創新體驗，技術也實際運用在馬祖國際藝術島、馬祖擺暝文化祭。

聽語障者處理日常生活時，仍然會有許多不便之處，資策會數轉院打造出「開放式手語視訊轉譯服務」，整合電信、網路、AI技術，翻轉傳統電話進行訂餐、訂房、叫車等各種對聽語障者具有挑戰性的日常需求，只要連網透過電腦、平板或手機裝置登入平台，透過手語或打字溝通，即可由中間者手語翻譯員負責協調溝通，協助聽語障者及非聽語障者雙方傳遞需求。

此外，城鄉數位學習差距也是不容忽視的課題，資策會數轉院推出的「XR同步教案直播異地授課系統」使用遠端共學技術連結教學機構，模擬異地授課環境，學生透過XR裝置與遠端教師連線，即可實現高沉浸城鄉遠端共學，實現學生與異地教師間的即時課堂互動，這不僅帶動教育產業在異地沉浸式教學領域的培訓，還能促進XR教學載具發展，讓偏鄉孩童學習無礙。

隨著5G技術帶來的數位應用越來越多，從智慧工廠到智慧教育，網路安全變得日益重要。資策會資安所「5G Sec. AIDPS資安跨域偵防系統」技術，是專屬5G應用場域的資安守護者。

資策會指出，5G專網裡面有許多設備在不停地運作和傳送資料，可以比喻成一個井然有序分工清楚的智慧社區，一旦發現社區中有異常行為，有可能破壞社區秩序或偷取財物，相當於在5G專網中發現潛在威脅，「5G Sec. AIDPS」會立即發布警報，並快速提供技術人員建議的處理作法，預防攻擊事件發生或阻斷影響範圍。

目前這套系統已應用在智慧製造、智慧展演、智慧碼頭與智慧教育等多類型5G場域，經過導入後，預期可以因應不斷改變的商業需求與新興威脅，保護設備運作穩定性與資料安全性，協助業者發展5G專網創新應用服務。

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