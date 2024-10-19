台積電有夠強！外媒爆三星「嗆聲慘痛教訓」 驚艷台灣是AI革命中心

外媒《Invezz》分析三星想追上台積電有多難。（路透資料照，合成照）

〔財經頻道／綜合報導〕過去三星（Samsung）不斷放話要超越台積電，但外媒指出，台積電獨特又可靠的技術，每個人都想和台積電合作，反觀三星日前爆出美國「泰勒廠」（Taylor plant）因未贏得任何重要客戶，延後艾司摩爾（ASML）向其美國廠交付機台，暴露了該公司的製造問題，外媒更以「搶占台積電市占率有多難？三星經歷了慘痛教訓」為標題，表示沒想到台灣會是AI革命中心，並分析三星想追上台積電有多難。

《路透》報導，3名知情人士透露，三星電子已延後艾司摩爾（ASML）向其美國德州泰勒廠交付機台，因該廠尚未贏得任何重要客戶，外媒指出，三星此舉暴露了該公司的製造問題。

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外媒《Invezz》指出，三星正在為其斥資170億美元（約新台幣5449億元）建造的工廠拚命尋找客戶，如果無法為其產品找到客戶，可能會對公司的財務健康造成嚴重風險。

三星董事長李在鎔希望他的公司，從1家記憶體晶片製造商擴展到1家成熟的晶片製造商，但目前晶片製造業由台積電主導，而另一方面，其競爭對手SK海力士也正在提高AI晶片的產量，使得三星深陷一個相當棘手境地，並且隨著競爭對手開始主導新興技術，面臨被拋在後面的風險。

本週早些時候，ASML以非AI需求低迷為由，下調了業績指引，導致該公司股價暴跌，其中提到，由於一些工廠最終出現延誤，預計收入將有所延遲。外媒認為，這些工廠之一似乎是指三星「泰勒廠」。

追上台積電有多難？報導指出，由於台積電獨特又可靠的技術，每個人都想和台積電合作，很難想像像台灣這樣的小國，會成為AI革命中心。舉例來說，美國和中國等國家依賴台積電為其製造重要的國防設備，不過這種過度依賴也成為業界、政界的討論重點，但就目前為止，兩國都尚未找到替代方案。

《Invezz》直指，三星的發展恰好解釋了這一原因。過去5年裡，三星在製造領域的市占率從19%掉到11%，與此同時，台積電目前控制著62%的市占率。

外媒直指，這種不斷擴大的差距很難去彌補，任何想嘗試的企業，都會發現這一殘酷事實，英特爾就是一個例子。

英特爾為了實現業務多元化而進入合約製造業務，美國政府對此表示相當歡迎，並為其在美國的工廠提供資金，以減少對外國公司的依賴，但英特爾在擴張當下也正在崩潰。

文章表示，三星現已推遲對其韓國境內代工線的進一步投資。其3奈米晶片生產也面臨低良率問題，這是其他晶片製造商過去也面臨的另一個問題。

報導最後更下出一結論，即在其他公司發現台積電的致勝「秘密武器」之前，很難從這家晶片製造商手中奪走市占。

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