國際油價收黑 紐約期油慘寫1年來最大單週跌幅紀錄

國際油價週五（18日）下跌。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（18日）下跌，分析師表示，對中國需求放緩的擔憂以及中東地緣政治風險緩解的跡象持續打壓原油，令紐約西德州中級原油和布蘭特原油原油跌至本月迄今最低收盤價。

紐約西德州中級原油11月交割價下跌1.45美元或近2.1%，收每桶69.22美元，本週近月紐約西德州中級原油期貨價格下跌8.4%，創2023年10月6日止當週以來最大的單週跌幅。

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布蘭特原油12月交割價下跌1.39美元或1.9%，收每桶73.06美元，本週下跌7.6%，創9月6日止當週以來的單週最大跌幅。

《Market Watch》報導，蜂鳥資本管理合夥人Matt Polyak表示，本週原油下跌的關鍵因素是地緣政治風險溢價的下降，市場正在等待以色列和伊朗之間的緊張局勢是否會升級，並試圖忽略石油產量受影響的可能性。

他說：「展望未來，石油的主要關注點將是伊朗與以色列的動態、美國大選及其對烏俄和中東風險溢價、供應成長和需求前景的影響，特別是與中國。」

報導指出，石油交易商對前1晚消息作出反應，其中包括中國經濟第3季成長4.6%，為18個月來最慢增速的經濟數據。鑑於中國是全球最大的石油進口國，因此引發市場擔憂，擔憂全球第2大經濟體的放緩，會繼續影響石油需求。

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