黃金真的漲瘋啦！飆破2700美元史無前例 今年已狂漲逾30％

週五（18日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受中東緊張局勢升級、美國大選不確定性以及寬鬆的貨幣政策預期推動，黃金價格已邁入新領域，週五（18日）黃金價格漲至2700美元以上。

現貨黃金上漲1%，報每盎司2720.05美元，本週上漲2.4%；12月交割的黃金期貨價格上漲0.8%，報每盎司2730美元。

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《路透》報導，Heraeus貴金屬交易員Alexander Zumpfe表示：「隨著衝突加劇，尤其是在真主黨宣布升級與以色列的戰爭之後，投資者紛紛湧向黃金這種傳統的避險資產。」

此外Alexander Zumpfe補充，美國大選與寬鬆貨幣政策的預期也進一步推動黃金價格漲勢。

倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，由於市場預期央行持續降息，加上地緣政治的不確定性，黃金價格多次打破紀錄，今年迄今漲逾30%，且為1979年以來的最佳年度漲幅。

花旗大宗商品研究董事總經理萊頓（Max Layton）預計，未來6至12個月內，黃金價格將達每盎司3000美元。

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