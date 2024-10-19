光寶集團揮軍TIE 釋出智慧城市AI號誌系統

光寶科強化佈局智慧城市，旗下光林智能宣布揮軍台灣創新技術博覽會。（光林智能提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠商光寶科（2301）強化佈局智慧城市，旗下光林智能宣布揮軍台灣創新技術博覽會（TIE），向市場釋出「Interlux AI號誌系統」，目標安全地提升交通效率、降低碳排與打造自駕車友善環境。光林智能總經理金海濤表示，在採用AI創新技術之下，城市交通治理將出現革命性的改變。

觀察光林智能「Interlux AI號誌系統」整合硬體交通號誌與軟體AI管理平台，結合AI數據分析與車聯網技術，當交通系統當中的軟硬體出現故障時，有利於管理單位及時掌握最新情形，同時預測交通事故風險，事前發出警報並規劃應對措施，提升行車安全性。

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光林智能指出，當出現交通壅塞等疏運問題時，透過AI號誌系統整合運行數據，用路人將獲得最佳化的規劃路線，進而減少塞車時產生的碳排；針對行人安全方面，也能利用影像辨識技術分析路口人車軌跡與定位，分析相對位置，透過提前預警大幅降低碰撞風險，保障用路安全。

此外，由於AI號誌系統具備號誌故障偵測、高頻號誌技術，未來自駕車可望減少誤判號誌的可能性，目標將「有形的服務」與「無形的維運」相互連結。光林智能市場總監林後坤認為，智慧交通領域當中的基礎設施在更新之後，必須簡單明瞭，解決方案也需詳盡周全，才能優化交通安全，且完善低碳的交通體驗。

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