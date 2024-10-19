小心坑殺！彭博：中國ETF與女股神基金同列最大財富毀滅者

首次上稿 10-18 22:59<br>更新時間 10-19 06:09

女股神伍德的方舟旗下ETF虧損嚴重。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕對於手刀衝向中國股票ETF的投資人，彭博提醒，就過去10年的紀錄來看，中國的ETF與名噪一時的女股神伍德（Cathie Wood）的旗艦基金一樣，是美國投資人最大的財富摧毀者，一些在錯誤時機進場的投資人恐損失慘重。

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Strategas的ETF策略師索恩（Todd Sohn）指出，「他們是交易工具，而非投資工具；如果你想要追逐這波行情，投入中國市場，要警戒過去它是波動性最大的股票市場之一，以及許多漲幅回吐的紀錄」。

彭博報導說，KraneShares金瑞中證中國互聯網ETF自2013年成立以來，資金淨流入超過120億美元。通常像如此規模的淨流入，將伴隨因投資增加、股價上漲而來的資產價值上升。但該檔ETF持有的資產基本價值卻嚴重縮水，截至11日達77億美元，比投資人投入的資金少了近50億美元。

數據顯示，該檔ETF的價值縮水程度在美國交易的415檔最大股票ETF中，僅次於女股神伍德的方舟Innovation ETF。反觀SPDR S&P 500ETF Trust以同樣指標衡量，給予投資者的回報最多，1590億美元淨流入轉化成5930億美元資產。

報導警告，如果投資人追高買中國ETF，恐蒙受巨大損失。美國4檔規模最大的中國ETF中已有3檔的資產規模低於累計淨流入。其中iShare安碩MSCI中國ETF縮水17億美元，列入虧損超過10億美元的7檔最大ETF之一。

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