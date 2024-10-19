仍在ICU！中國新房價格跌幅創9年最大 僅2城市上漲

首次上稿 10-18 22:24<br>更新時間 10-19 06:08

中國9月新房價格年減5.8%，創2015年5月以來最大跌幅。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕儘管中國近期加大力度提振房市，然而路透根據中國國家統計局最新數據推算，9月中國70座主要城市新房價格年減5.8%，較8月年減5.3%，跌幅擴大，並創2015年5月以來最快跌速，月減0.7%，為連續第15個月下跌，顯示中國的刺激措施，還不足以穩定房市，該部門仍拖累中國的經濟。

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中國官方數據顯示，9月1線城市新房價格月減0.5%、年減4.7%，跌幅皆擴大。二線城市月減0.7%、年減5.7%，3線城市月減0.7%、年減6.6%。中古屋價格1線城市月減1.2%、年減10.7%，2線城市月減0.9%、年減8.9%、3線城市月減0.9、年減9%。

70座主要城市中，僅上海、西安新房價格較去年同期上漲，漲幅分別為4.9%、1.9%；中古屋則全面下跌。新房價格較前1月上漲者僅上海、太原、徐州，漲幅分別為0.6%、0.3%、0.1%，中古屋則全面下跌。

中國住建部17日宣布擴大「白名單」未完工住宅建案貸款今年底至4兆人民幣，以穩定低迷的房地產部門，同時，中國預計未來3年，透過專項債券集資6兆人民幣，以提振疲軟經濟。

中國人民銀行行長潘功勝昨表示，「中國當前經濟運行中，存在一些突出矛盾和挑戰，主要是房地產市場和資本市場，需要出台有針對性的政策予以應對」。他說，中國人行將考慮第4季進一步調降銀行的存款準備金率0.25個百分點至0.5個百分點，依流動性情況而定。

官方數據也顯示，前9月房地產銷售年減17.1%，房地產投資年減10.1%。標普全球評級報告指出，「解決過高的庫存與過低的信心，將是穩定中國房市的關鍵；我們預估今年中國全國房屋銷售將減至8.5兆至9兆人民幣，明年將進一步減少至8兆至8.5兆人民幣」。

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